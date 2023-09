Giacomo Urtis: “Sto facendo un percorso di transizione”/ “Non piaccio più ai gay. Tagliare l’uccello? Ora no”

Giacomo Urtis si racconta a La Zanzara: “Mi hanno discriminato per le foto che pubblico”

Dichiarazioni importanti quelle fatte da Giacomo Urtis nel corso della sua ospitata a La Zanzara, trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Il chirurgo dei Vip, che negli ultimi mesi ha deciso di stravolgere il suo look e intraprendere un percorso di transizione, si è detto discriminato dopo che l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate ha chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici per le foto piccanti pubblicate su Whatsapp.

Giacomo Urtis/ "Il mio uomo ideale? Deve fare divertire, deve essere presente e maschile"

“Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su Whatsapp. – ha spiegato Urtis – Io sono laureato in medicina e chirurgia e hanno chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici, ma io stimo l’Ordine e non mi hanno mai segnalato o detto nulla.” Il discorso si è poi spostato sulla sua sessualità: “Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Tagliare l’uccello? Per il momento, no, ma sto prendendo gli ormoni.“

Giacomo Urtis, lo sfogo dopo la segnalazione all'Ordine dei Medici/ "Vivo la mia sessualità come voglio"

Giacomo Urtis: “Da quando sono diventata femminile i gay non mi guardano più”

Urtis ha approfondito l’argomento, spiegando cos’è cambiato nella sua vita amorosa dopo questa svolta: “Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più. Mi guardano gli etero. E il 90% degli etero vuole da me il pise**o. Gli etero mi stanno facendo tornare etero, ma a me piace il maschio.” E ancora: “Sono passiva. Non posso essere attiva perché prendo gli ormoni. Dovrò attrezzarmi per quello. Mi piaccio così perché chi mi cerca, cerca l’uomo femminile che ha un mercato pazzesco. Io non lo immaginavo. Ho tante relazioni in questo momento, so di poter andare con uomini con cui non credevo di andare. Quando entro in un ristorante, il 50% degli uomini che sono lì dentro credo di poterci andare.” ha concluso.

LEGGI ANCHE:

Giacomo Urtis segnalato all'Ordine dei medici per degli scatti hot/ "Va contro il codice deontologico…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA