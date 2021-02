Giacomo Urtis “terrorizzato” dal tampone/ Lacrime e strani versi: Francesco Oppini…

Giacomo Urtis terrorizzato dal tampone. Nonostante sia un chirurgo, nonostante si sia sottoposto personalmente a diverse operazioni chirurgiche per migliorare il proprio aspetto fisico, Giacomo Urtis non nasconde la paura di doversi sottoporre al tampone. A documentate il panico nella voce e nello sguardo del chirurgo plastico che ha trascorso diverse settimane nella casa del Grande Fratello Vip è Francesco Oppini. Il figlio di alba Parietti e Franco Oppini, tra le tante storie pubblicate su Instagram, ha condiviso anche quelle in cui, insieme agli ex concorrenti del reality che, ogni settimana sono presenti in studio durante la puntata serale con Alfonso Signorini, si sottopone al tampone. Se l’espressione di Enock è tranquilla, quella di Giacomo Urtis è decisamente terrorizzata e Oppini non perde occasione per far notare come un chirurgo possa aver paura di un tampone.

GIACOMO URTIS E LA PAURA DEL TAMPONE, L’IRONIA DI FRANCESCO OPPINI

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis si era lasciato andare nel racconto del suo lavoro. Nonostante sia quotidianamente a contatto con tutto ciò che è necessario in medicina, anche Urtis ha le sue paure come documenta una storia pubblicata da Francesco Oppini e che mostra Giacomo alle prese con il tampone. “Questo è il nostro chirurgo che per il tampone fa questi versi”, commenta Francesco Oppini mentre Urtis si lascia andare ad una serie di urli striduli. “Siamo obbligati a farlo, questo è il risultato“, aggiunge Oppini mentre gli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Sonia Lorenzini attendono il turno per sottoporsi, a loro volta, al tampone.



