Giacomo Urtis tradito da Giulia Salemi:”Ti sei comportata male!”/ Lei si schiera con Selvaggia Roma ma..

Giacomo Urtis contro Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020? Sembra proprio che i due grandi amiconi alla fine abbiamo trovato modo e sistema per discutere ancora. Ma cosa è successo tra loro e come è andato in rovina il loro idillio? A quanto pare il pomo della discordia è Selvaggia Roma ma non perché lei in quanto tale bensì per via della decisione di Giulia Salemi di andare in soccorso dell’amica mobilitando i suoi followers e tutti coloro che la seguono sui social chiedendo a gran voce di salvarla al televoto proprio a discapito degli altri e, quindi, anche di Giacomo Urtis in nomination. Nella Camera blu Giacomo si confida con Giulia e rivela di essere rimasto deluso dall’appello fatto dalla ragazza ieri sera per salvare Selvaggia Roma.

Giacomo Urtis Vs Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020

A questo punto il chirurgo estetico del Grande Fratello Vip 2020 è andato dritto al sodo: “Ci sono rimasto male per il rapporto che abbiamo io e te… “. La risposta di Giulia Salemi non manca e spiega subito di aver agito senza pensarci e nemmeno per far del male agli altri: “Ti vedo già forte anche dal punto di vista caratteriale, mi dispiace. Faccio le cose senza pensare ma mai senza secondi fini”. Giacomo Urtis è convinto che non ci fosse malafede nel suo comportamento ma ha voluto comunque un confronto perché ci è rimasto un po’ male e Giulia Salemi ha subito chiesto scusa all’amico se lo ha ferito o offeso in qualche modo ma lei ha ogni tanto questo modo di fare così spontaneo da sembrare maleducato e un po’ insensibile. A questo punto è partito l’appello anche per lui, riuscirà ancora a salvarlo?



