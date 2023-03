Giacomo Urtis: “Vinco 2500 euro al mese al Superenalotto”/ “Ho fata che mi dà numeri”

Giacomo Urtis, ospite a Belve, ha rivelato di essere un appassionato del gioco d’azzardo: “Ho un talento col Superenalotto, vinco in media tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese. Prima chiedevo i numeri alla fata, che sarebbe una mia fan conosciuta quando ho fatto dei reality. Mi disse che era in comunicazione con me, da lì ha iniziato a darmi dei consigli. Le chiedo un parere anche quando mi devo fidanzare. Adesso coi numeri però sono diventato molto bravo anch’io”, ha raccontato a Francesca Fagnani.

Il chirurgo dei Vip ha ammesso di essere un giocatore assiduo. “Ad esempio, stanotte ho sognato un ascensore e sto cercando di capire a che numeri corrisponde per giocarli al Superenalotto”. Di fronte all’incredulità della conduttrice, ha ribadito che è tutto vero. “Sui social network posto sempre le schedine con le vincite. L’ultima è stata il 21 febbraio scorso, di 2.800 euro. Sto aspettando di fare il 6, così vado via da casa”.

Giacomo Urtis: “Vinco 2500 euro al mese al Superenalotto”. Il rapporto col denaro

Giacomo Urtis, oltre a parlare della sua passione per il Superenalotto, ha infatti anche rivelato di vivere ancora con i suoi genitori e di avere una disponibilità economica ridotta. “I tempi in cui dicevo di essere ricco e di non sapere neanche quanto guadagnavo sono un ricordo, adesso papà mi dà una paghetta di 200-300 euro a settimana. È molto all’antica, gestisce tutto lui. Le bollette di casa le paga lui”.

Diversa la situazione derivante dagli introiti del mondo del web. “Vivo degli omaggi degli sponsor, mangio anche spesso gratis nei ristoranti. Non ho nient’altro a parte questo e la paghetta. I miei genitori comunque mi hanno insegnato ad essere molto oculato e a risparmiare. Ho anche la tessera punti del supermercato e faccio la spesa coi buoni, a volte me li faccio anche regalare dai miei amici”, ha raccontato.

