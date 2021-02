Giacomo Urtis: “Zenga? Adua è la sua donna ideale”/ “Me l’ha confessato al GF VIP!”

Giacomo Urtis ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip da qualche settimana ma continua ad essere uno dei più ben informati sui gossip che circolano dentro la Casa ma anche fuori, tra gli ex gieffini. In diretta su RTL 102.5 News con Francesco Fredella, Giacomo ha infatti dato un ulteriore aggiornamento sul gossip che coinvolge Mario Ermito e Myriam Catania. C’è davvero un flirt in atto? “Io gliel’ho chiesto ma lui mi ha giurato di no. – ha confessato Urtis, per poi sottolineare che – Però se sommiamo anche quanto dichiarato da Matilde Brandi al resto, il risultato è chiaro”.

Per ora tutto ancora da chiarire, Urtis non si è però fermato a questa coppia. Il chirurgo dei Vip ha detto la sua anche su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: “Secondo me, fuori dalla Casa, è tutto da vedere. – ha dichiarato –Vivono in due città diverse, lui ha figli, lei fa la modella, lui vive a Roma che non è proprio una città adatta a chi fa moda.”

Giacomo Urtis su Andrea Zenga e Adua Del Vesco: “La coppia è possibile”

Le indiscrezioni più scottanti però Giacomo Urtis le dà su un’altra possibile coppia: Andrea Zenga e Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò. “Ho visto che Giuliano è sparito e non se ne parla più Rosalinda si vede che è infatuata di Zenga e lui, nella Casa, mi aveva confidato che lei è effettivamente la sua donna ideale.” ha confessato il chirurgo estetico. Così ha concluso: “In tutto ciò poi c’è Elettra Lamborghini che ha fatto apprezzamenti su Rosalinda. Sta diventando tutto un calderone questa situazione. La coppia Zenga-Rosalinda insomma potrebbe nascere, anche se lui però è un po’ broccolo lesso.”



