Giacomo Voli è tra i finalisti del San Marino Song Contest, il Contest musicale che decreterà il nome del rappresentante musicale della Repubblica di San Marino alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2025 in programma a maggio a Basilea, Svizzera. Il cantante italiano, ex vincitore di All Together Now, è riuscito a conquistare uno dei posti disponibili per la finale ed ora è pronto a giocarsi la vittoria con il brano “Ave Maria”. Attenzione: ricordiamo che votare la performance dei finalisti del San Marino Song Contest una giuria così composta: Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre e Roberto Sergio. Non solo, durante la serata evento sarà assegnato anche il Premio della Critica votato da una giuria di giornalisti. Tra questi ci sono: Stefano Mannucci de Il Fatto Quotidiano, Angela Calvini de L’Avvenire, Antonella Nesi di AdnKronos, Carmen Guadalaxara de Il Tempo e Valerio Baroncini, vicedirettore Il Resto del Carlino.

Ma chi è Giacomo Voli, finalista del San Marino Song Contest? Il cantante si è fatto conoscere dal grande pubblico italiano nel 2021 vincendo il programma All Together Now condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 ricevendo un montepremi di 100 mila euro e la possibilità di registrare un brano inedito.

Chi è Giacomo Voli, con “Ave Maria” finalista del San Marino Song Contest

Da All Together Now al San Marino Song Contest passando per The Voice Of Italy. La carriera di Giacomo, tra i finalisti del Contest musicale di San Marino, è passata per il piccolo schermo partecipando a due programmi musicali di successo. A The Voice Of Italy fu scelto da Piero Pelù e, puntata dopo puntata, con la sua grinta è riuscito a conquistare la finale classificandosi al secondo posto alle spalle di Suor Cristina. Non solo, poco dopo la partecipazione ha pubblicato il singolo “Rimedio”, scritto da Piero Pelù, con cui ha conquistato anche il primo posto della classifica di vendita.

Successivamente è entrato prima nel gruppo TeodasiA e poi nel gruppo Rhapsody Of Fire con cui ha pubblicato l’album “The Eight Mountain” nel 2019. Oggi con il brano “Ave Maria” è pronto a giocarsi la finale del San Marino Song Contest. Riuscirà a strappare il biglietto per partecipare all’Eurovision 2025?