Giacomo Voli, chi è la finalista All Together Now/ Il rock è la sua passione

Chi è Giacomo Voli?

Partecipare a un talent show rappresenta per un giovane un’occasione per mettere in mostra le proprie doti canore e poter ricevere consigli utili da parte degli insegnanti con cui si può entrare in contatto. Chi lo fa da adulto ha inevitabilmente ambizioni diverse, ma pensa di farlo soprattutto sperando che questa possa essere un’ultima opportunità prima di desistere definitivamente all’idea di farsi strada in questo mondo. Una sensazione che, con ogni probabilità, è stata condivisa anche da Giacomo Voli, uno dei finalisti di “All Together Now“.

L’artista di origine emiliana, infatti, ha 36 anni e vanta già una discreta carriera alle sue spalle. Tra le sue passioni più grandi c’è il rock, genere in cui è specializzato e che ama proprio perché gli permette di esprimere tutta l’adrenalina che ha in corpo.

Giacomo Voli: un vero rocker in finale a “All Together Now”

Giacomo Voli, è originario di Correggio, località situata in provincia di Reggio Emilia, da cui proviene un altro rocker amatissimo, Luciano Ligabue. Sinda bambino ha deciso di dedicarsi alla musica, passione che gli è stata trasmessa dal nonno, che era insegnante e cornista. Nel 2014 ha tentato di farsi conoscere in Tv prendendo parte a “The Voice of Italy“, tramissione condotta da Federico Russo, dove ottiene il secondo posto.

Nel corso degli anni ha avuto modo di esprimere le sue doti canore sia da solista sia come frontman in una band. La sua carriera inizia con i TedodasiA, gruppo che poi decide di lasciare per continuare a cantare autonomamente. Nel 2016 è invece il leader dei Rhapsody of fire, con cui pubblica un album dal titolo “The Eight Mountain“, uscito nel 2019.

