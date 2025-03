Giacomo Voli ha una fidanzata? La rivelazione

Giacomo Voli ha recentemente spiazzato i suoi fan svelando di essere in una relazione poliamorosa. Il cantante, dopo aver partecipato a The Voice of Italy nel 2014 e aver trionfato nel 2021 ad All Together Now, il talent show condotto da Michelle Hunziker, questa sera, sabato 8 marzo, si esibirà al San Marino Song Contest 2025 per conquistare un posto all’Eurovision Song Contest 2025 come rappresentante della Repubblica. Oltre che per la sua carriera musicale, però, il cantante ha attirato l’attenzione anche per alcune rivelazioni sulla sua vita personale.

A dicembre del 2024, ha condiviso un video sul suo profilo Instagram insieme a due ragazze, nel quale tutti e tre hanno dichiarato di avere una relazione poliamorosa. In passato, aveva già parlato di poliamore sui suoi social, definendolo una consapevolezza maturata dopo una profonda riflessione su sé stesso. Sbirciando i profili delle due donne, infatti, si trovano diversi contenuti che li ritraggono insieme mentre si scambiano abbracci ed effusioni, confermando, per l’appunto, il loro legame. La notizia ha sorpreso molti dei suoi sostenitori e, alcuni di loro, hanno persino rivelato di esserne rimasti delusi.

Giacomo Voli parla della sua relazione poliamorosa: cos’ha detto

“Chi è poli principalmente si apre alla possibilità che la relazione non sia monogama, che non è solo una apertura della coppia ma una vera e propria possibilità di avere più partner. Possono esistere i triangoli, i quartetti ecc. Tutto questo, come puoi ben immaginare, si basa anche sulla profonda conoscenza di noi stessi, delle nostre fragilità, paure, insicurezze“, ha detto Giacomo Voli sul suo profilo Instagram, rispondendo alle domande di un fan. Sulla sua storia, ha poi spiegato: “Per noi non è un problema andare a letto con chiunque ci piaccia, ma ciò che costruiamo nelle relazioni più importanti è profondo tanto quanto può esserlo nelle più ‘classiche’ relazioni monogame”.

Il cantante ha poi risposto anche a chi ha criticato questa sua scelta di vita, scrivendo: “Mi fa piacere essere onesto. Cosa ti disturba nel sapere questa cosa? Dal momento che ne parlo è evidente che a me e alle persone che mi stanno vicino è una cosa che non crea problemi”. Prima di iniziare questa relazione poliamorosa, poi, il concorrente del San Marino Song Contest 2025 è stato legato all’ex fidanzata Francesca Zanetti, con la quale ha anche convissuto.