Giada Arena/ Il successo precoce, la notorietà con Don Matteo e poi..

C’è anche la giovanissima attrice Giada Arena tra le protagoniste di questa puntata de Le Ragazze. L’ex bambina prodigio si racconta in un una lunga intervista, ripercorrendo le tappe più importanti e difficili della sua adolescenza. Giada Arena ha dovuto fare i conti con un successo precoce, grazie anche alla notorietà guadagnata con la fiction televisiva Don Matteo. Nella puntata Giada Arena racconta come ha maturato l’idea di voler prendere una strada diversa nella vita e di come sia possibile cambiare idea e prospettive di vita. D’altronde la Arena ha esordito davvero molto presto nel mondo della televisione, prendendo parte a programmi televisivi come Bravo Bravissimo e Domenica In. La sua prima vera esperienza da attrice, come abbiamo detto, risale all’esperienza all’interno del cast di Don Matteo, una serie che l’ha vista tra le protagoniste fino all’ottava stagione.

Giada Arena, le Ragazze: dopo Don Matteo il teatro, poi..

Dopo la fortunata esperienza in Don Matteo, Giada Arena si cimenta nell’attività teatrale e intraprende una serie di collaborazioni, come quella col comico Battista. Nel 2008 è nel cast di VIP e L’uomo che cavalcava nel buio (regia di Salvatore Basile), poi scrive il cortometraggio La ferma instabilità e riceve dal presidente di giuria Morando Morandini una nota speciale come miglior regista dell festival Provincinema. La ferma instabilità viene inoltre proiettato alla quinta edizione del Festival Internazionale del Film di Roma tra i consensi generali. Dopo aver portato a compimento diversi progetti di successo, consegue la laurea in comunicazione d’impresa presso l’università La Sapienza, dopodiché prende parte all’ottava stagione de Rex (regia dei Manetti Bros.) e interpreta Sara in Mi chiamo Maya (regia di Tommaso Agnese).

