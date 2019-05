Giada Ciaiola/ “I am survivor”, con ironia verso l’ultima puntata di Ciao Darwin

“I am survivor”, scrive Giada Ciaiola in uno dei suoi ultimi post sui social, a distanza di alcuni giorni dalla precedente coreografia di Ciao Darwin 8. Come sempre la puntata ha acceso i riflettori sulle molteplici performance del corpo di ballo e in questo caso il riferimento riguarda la prima delle due, in cui la ballerina e le colleghe sono state accompagnate dalla celebre hit Survivor delle Destiny’s Child. Costume di scena dorato e luccicante, che richiama il carattere guerriero delle donne, anche grazie a una tomaia con motivi dorati ed intrecciati. Tacco vertiginoso ancora una volta. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola. C’è spazio inoltre per la nostalgia nei pensieri della ballerina, che ha scelto di ringraziare tutti i colleghi che l’hanno accompagnata in quest’avventura. “Gli occhi di chi non si è mai arreso e il sorriso di chi ce l’ha fatta. Indescrivibile!”, scrive in un post allegando l’ultimo scatto fatto con gli altri professionisti.

Giada Ciaiola, Ciao Darwin: le abilità nella danza

Anche se sulla pista di Ciao Darwin 8 la ricordiamo per le sue abilità nella danza, Giada Ciaiola ha premiato tutti i fan di Ciao Darwin 8 anche con la sua simpatia ed ironia. A due giorni dal debutto dell’ultima puntata del programma, la ballerina ha approfittato di una foto con la collega Giada Farano per prenderla un po’ in giro. “Farah” scrive con tante “a” e “h” chiamando all’appello l’altra ballerina, spesso al suo fianco durante le coreografie. La foto si riferisce tra l’altro ad una delle ultime performance, in cui il corpo di ballo femminile è vestito con lingerie ultra sexy e semi-trasparente. Lo sguardo di entrambe invece la dice tutta sulla passionalità che hanno voluto trasmettere in quella speciale occasione. Clicca qui per guardare la foto di Giada Ciaiola e Giada Farano. Grazie alle Stories di Instragram scopriamo invece lo spuntino che la ballerina ha scelto in questi giorni: una semplice galletta di riso. Non c’è da stupirsi, visto il fisico mozzafiato che Giada è sempre pronta a mettere in risalto in tutte le sue apparizioni televisive.

I’am Survivor

La foto con Giada Farano





