Giada De Blanck, da Miss Italia all’Isola dei famosi/ La carriera da imprenditrice

Giada De Blanck, chi è la figlia di Patrizia De Blanck

Giada De Blanck è nata a Roma nel 1981, dal secondo matrimonio di Patrizia De Blanck con Giuseppe Drommi. Ha iniziato il suo percorso di formazione presso l’università di lingue per poi dirottare sulla sua reale passione, ovvero la moda. La sua prima esperienza con l’ambito, strettamente legato alla TV, risale al 2000 con la sua partecipazione a Miss Italia.

L’esperienza a Miss Italia di Giada De Blanck è stata un trampolino di lancio per il successo nel mondo della televisione, spesso affiancata dalla madre Patrizia De Blanck. Solo 3 anni dopo infatti si cimenta come naufraga all’Isola dei famosi, mettendosi in evidenza come una delle concorrenti più amate di quella edizione. Il seguito che riuscì a guadagnarsi nel corso dell’esperienza la portò a sfiorare il successo finale, senza però riuscirci. Ad oggi però, Giada De Blanck sembra aver abbandonato l’aspirazione di creare un proprio spazio televisivo, avviando un percorso professionale nel mondo dell’imprenditoria.

Giada De Blanck, dal mondo dello spettacolo al successo come imprenditrice

Giada De Blanck è spesso accostata alla madre, Patrizia De Blanck, soprattutto in virtù delle numerose collaborazioni televisive avute insieme. Dal 2016 però, la figlia della contessa ha annunciato di aver cambiato rotta in merito alle sue aspirazioni, allontanandosi in maniera evidente dal mondo della TV. La contessina è infatti oggi impegnata nel mondo dell’imprenditoria, specializzata nell’organizzazione di eventi di diversa matrice.

Il cambio di rotta di Giada De Blanck è legato alla necessità di seguire al meglio le proprie passioni, che fin da giovane la vedono appassionata al mondo della moda. Da quando ha abbandonato le scene televisive scarseggiano anche le informazioni rispetto alla sua vita sentimentale. Nonostante i costanti aggiornamenti del suo profilo Instagram, sono scarsi i riferimenti rispetto ad eventuali gossip. Giada De Blanck è stata spesso accostata allo sportivo Paolo Bossini, senza che nessuno dei due confermasse il flirt.

