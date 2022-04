Giada De Blanck, è fidanzata?/ È single, ma sogna ancora il principe azzurro

Giada De Blanck: la vita sentimentale della contessina

Giada Drommi De Blanck, figlia della contessa Patrizia De Blanck, è da sempre molto riservata sulla sua vita privata. Da giovanissima, è stata fidanzata con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone, ma la storia si concluse poco dopo la partecipazione della contessina all’Isola dei Famosi (dove si classificò seconda). Successivamente ha avuto una relazione con il manager Adriano Finestauri conclusasi in breve tempo. Da lì in poi Giada De Blanck ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Secondo alcuni rumor, la contessina sarebbe stata legata a Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto e al pallanuotista Paolo Bossini. Oggi non risulta fidanzata, tanto che sua madre Patrizia durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’ha scherzosamente proposta come papabile fidanzata ai coinquilini Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah.

Giada De Blanck: è single o fidanzata?

In un’intervista del 2020 a RTL 102.5 News, Giada De Blanck ha confessato di essere single: “Io tutti i ragazzi che ho avuto sono state tutte storie importanti e lunghe. Oggi sono single ma c’è stata una persona del cuore, lui è in un altra regione e il mio cuore è lì”. In occasione dell’ultimo compleanno della contessina, l’illustratrice Eleonora Jacovitti ha regalato a Giada una simpatica illustrazione, prontamente pubblicata sul sul profilo Instagram: “C’erano una volta una principessa e un rugbista… Conosco la tua grande passione per il rugby e il tuo desiderio di incontrare ciò che meriti un Principe Azzurro “rugbista fuori e principe dentro”… eccoti accontentata! Buon compleanno anima bella”, ha scritto la Jacovitti. La simpatica illustrazione confermerebbe che al momento Giada De Blanck non ha ancora trovato il suo principe azzurro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giada de Blanck (@giada_de_blanck)

