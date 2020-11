Giada De Blanck e Giuseppe Drommi figlia e marito Patrizia De Blanck/ Gossip hot su primogenita

La vita di Patrizia De Blanck, concorrente del Grande Fratello Vip ed attualmente in nomination, è stata particolarmente ricca di avvenimenti, alcuni dei quali narrati nel corso della sua permanenza nella Casa. La figlia Giada rappresenta oggi uno dei suoi affetti più cari. La giovane, dopo essersi resa protagonista nelle passate settimane di una toccante sorpresa alla madre proprio all’interno della spiata Casa del GF Vip, è stata di recente tirata in ballo da Giacomo Urtis, essendo la protagonista di un bollente gossip. “Rocco Siffredi l’ha puntata per il suo ultimo film”, ha rivelato Urtis, lasciando la contessa senza parole. “Potrebbe essere”, ha commentato qualcuno nella casa, mentre la Contessa ha ascoltato divertita il pettegolezzo sulla figlia. “A quanto la daresti via tua figlia a fare un film hard? Parliamo di soldi”, l’ha incalzata divertito Tommaso Zorzi. “Ma figurati Giada se…”, si è limitata a commentare la De Blanck concludendo con una risata e chiosando: “E’ falso!”. La figlia Giada aveva avuto modo di riabbracciare l’amata madre in occasione del suo 80esimo compleanno festeggiato nella Casa del GF Vip e in quella circostanza si era resa protagonista di un toccante momento grazie alla possibilità di potersi “abbracciare”, seppur in sicurezza. Durante l’ospitata, superata l’emozione, la contessa si era premurata di sapere se fosse arrivato un certo bonifico. “Sì, perché c’è Giada che deve gestire tutto. Devo sapere”, aveva spiegato al conduttore.

GIADA E GIUSEPPE DROMMI, FIGLIA E MARITO DELLA CONTESSA PATRIZIA DE BLANCK

Giada De Blanck, figlia della contessa Patrizia, è nata il 18 febbraio 1981 dalla relazione con il marito Giuseppe Drommi. L’uomo, stroncato da un tumore nel 1999 è stato ingegnere, console di Panama e ricco nobile con il titolo di barone (da qualcuno contestato). Le nozze con la De Blanck, come rammenta il sito SignorPietroblog.it, furono celebrate nel 1971 e per entrambi rappresentarono il loro secondo matrimonio. Drommi era stato infatti sposato in precedenza con Anna Fallarino, mentre l’attuale concorrente del GF Vip aveva sposato nel 1960 l’inglese Anthony Leigh Milne, salvo poi chiudere bruscamente la relazione pochi mesi più tardi per via di un tradimento di lui con il suo migliore amico. Chiamato affettuosamente “Peppino”, Drommi frequentava gli ambienti aristocratici della Roma bene. Tutto ciò che si sa degli ultimi anni di vita dell’uomo sono relegati ai racconti della contessa resi in vari contesti televisivi. Proprio la De Blanck ammise in tv, nel salotto di Barbara d’Urso, di averlo amato molto ma anche tradito: “Sono una traditrice seriale, ne ho sempre avuti due: il marito e l’amante”.



