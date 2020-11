Giada De Blanck/ “Fidanzata? No, ma nel mio cuore c’è una persona speciale. Lui è..”

Solo qualche sere fa ci ha fatto emozionare nella Casa del Grande Fratello Vip con una sorpresa per la madre Patrizia De Blanck, oggi Giada De Blanck ha fatto commuovere i radioascoltatori di RTL 102.5 News raccontando di questo loro profondo e bellissimo rapporto in un’intervista rilasciata a Francesco Fredella. Le prime parole sono proprio per il momento magico vissuto con sua madre nella Casa: “Ringrazio ancora tutta la produzione del Grande Fratello Vip e tutta la gente perché sono ancora commossa da tutti i messaggi che mi stanno arrivando per quella sera, perché è stato un momento così toccante. La forza di un abbraccio supera ogni barriera e io l’altra sera ho vissuto quello che simbolicamente stiamo vivendo tutti nei rapporti umani… In questo momento storico, l’amore e la forza di un abbraccio sono il fulcro.” ha sottolineato Giada. D’altronde a conquistare il pubblico è la dolcezza di questo rapporto madre-figlia. In merito, Giada De Blanck ha spiegato: “Io sono molto protettiva con mia madre. Ho combattuto tanto durante il periodo della pandemia con mamma perché, come tante persone anziane, è un po’ ribelle e io tengo tanto a proteggerla”.

Giada De Blanck è fidanzata? “Nel mio cuore c’è una persona speciale”

Patrizia De Blanck e sua figlia Giada di difficoltà ne hanno affrontate tante e questo ha contribuito a rendere il loro rapporto ancora più solido. “Io e mamma abbiamo un legame veramente meraviglioso, anche perché io ho perso mio padre purtroppo a 16 anni, – ha ricordato Giada – ho sofferto veramente tanto nella vita per la perdita di papà mi manca sempre tanto e mamma è stata veramente brava, mi ha tirato su da sola e mi ha fatto diventare una ragazza piena di lavoro, estremamente forte e indipendente e non posso che ringraziarla per questo.” La morte di suo padre Giuseppe Drommi ha avuto pesanti conseguenze sulla Contessa: “Il periodo che è morto mio papà, mia mamma ha avuto una forte depressione e io sono stata il suo sostegno. Siamo uscite da questa cosa ma è stata molto difficile.” ha raccontato Giada. A lei abbiamo poi chiesto se sia fidanzata, lei ci ha svelato di essere single ma di avere qualcuno di molto speciale nel suo cuore. “Io tutti i ragazzi che ho avuto sono state tutte storie importanti e lunghe. Oggi sono single ma c’è stata una persona del cuore, lui è in un altra regione e il mio cuore è lì”.



