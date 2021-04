Giada De Blanck, figlia Patrizia De Blanck/ “Mantieni saldi i tuoi valori”

Giada De Blanck è la figlia della contessa Patrizia De Blanck e di Giuseppe Drommi, morto nel 1999. Giada ha compiuto 40 anni lo scorso 18 febbraio: “Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno fatto felice. La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte ma nella tua mente. È nelle emozioni che hai provato dentro la tua anima”, è la citazione di Alda Merini che ha condiviso con i suoi follower in occasione del suo compleanno. Giada De Blanck si è fatta conoscere nel 2003 durante la prima edizione dell’Isola dei famosi. Giovanissima, restò in gara anche dopo un infortunio che le costò 14 punti di sutura e conquistò il secondo posto alle spalle del vincitore Walter Muto. Proprio in questi giorni Giada ha condiviso sui social alcuni ricordi della sua Isola, in particolare quando divenne leader della settimana battendo Davide Silvestri.

Giuseppe Drommi, marito Patrizia De Blanck/ Console di Panama morto per un tumore

Giada De Blanck: l’addio al mondo della televisione

Giada De Blanck dopo il successo e la popolarità ottenuti con l’Isola dei famosi si è allontanata dal mondo della televisione, a parte qualche sporadica ospitata in tv al fianco della madre Patrizia. Dal 2016 lavora come organizzatrice di eventi per la squadra di Pallavolo di Aprilia ovvero la Giò Volley. Sulla sua vita privata, la contessina è sempre stata molto riservata. In passato ha avuto una relazione con il principe francese Nicolas Cochin di Borbone e successivamente con Adriano Finestauri. Al momento Giada è singole, come ha fatto intendere la mamma Patrizia durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. “In tutto quel che fai mettici il cuore e mantieni sempre stretti e ben saldi i tuoi valori. Dona sorrisi, energia positiva, luce al mondo e a chi ti circonda sempre senza pretendere nulla in cambio, sii speciale una rarità, splendi sempre nonostante tutto, nonostante tutti“, ha scritto nei giorni scorsi su Instagram.

