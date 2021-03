Giada De Blanck, figlia Patrizia De Blanck/ “Quanto amo il mio lavoro”

Giada De Blanck è la figlia della contessa Patrizia De Blanck e Giuseppe Drommi, console di Panama. Nata il 18 febbraio 1981, Giada ha da poco compiuto 40 anni: “Una data unica come la giornata indimenticabile che ho trascorso! Pur non potendo festeggiare mi avete regalato una giornata piena di sorprese, emozioni e dimostrazioni di stima e affetto grazie”, ha scritto nel giorno del suo compleanno mostrando la casa piena di palloncini e rose rosse. Giada ha studiato Lingue all’Università di Roma e ha lavorato come modella. Nel 2000 ha raggiunto le semifinali di Miss Italia, non riuscendo a classificarsi oltre. Nello stesso periodo ha debuttato in tv, come ospite del “Chiambretti c’è”, insieme alla madre Patrizia. Nel 2003 ha partecipato alla prima edizione dell’Isola dei Famosi, dove si è aggiudicata il secondo posto dopo Walter Nudo.

Giada De Blanck: ha lasciato la tv per lo sport

Ormai da dieci anni Giada De Blanck ha abbandonato il mondo dello spettacolo, per dedicarsi agli eventi. Dal 2017 lavora come manager della Giò Volley, una squadra di pallavolo di Aprilia, in provincia di Latina): “Quanto amo il mio lavoro e lo sport. Cuore, valori e passione”, ha scritto su Instagram. Con la partecipazione della madre al Grande Fratello Vip 5, Giada è tornata in televisione. Sui social, la figlia della contessa De Blanck ha spesso preso le difese della mamma, accusata dai leoni da tastiera. “Mi spiace deluderti, ma a mia madre al contrario di ciò che scrivi tu le vogliono bene tutti i concorrenti, ci sarà un perché se si è portata a casa delle amicizie e dei veri rapporti umani”, è una delle tante risposte che Giada ha dato agli utenti più aggressivi.

