Giada De Blanck, figlia Patrizia/ “Grazie per come mi hai cresciuto nonostante donne sole”

Patrizia De Blanck festeggia i suoi 80 anni nella Casa del Grande Fratello Vip senza l’amata figlia Giada. Ma proprio il reality potrebbe fargli un regalo, la tanto attesa sorpresa: far incontrare mamma e figlia, se non a Cinecittà, almeno in collegamento. Al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso, ma intanto Giada De Blanck ha lanciato importanti indizi sui social, oltre a pubblicare tanti messaggi di auguri per la madre. «Auguri alla mia mamma speciale. 80 è un traguardo importante. Love u. Felice che ieri hai avuto la sorpresa con tanti figli stupendi e oggi le sorprese non finiscono qui», ha scritto infatti nelle storie di Instagram. Quindi, dobbiamo aspettarci una sorpresa per la puntata che andrà in onda oggi, lunedì 9 novembre 2020. Il riferimento alla sorpresa di ieri riguarda la torta che gli altri concorrenti le hanno preparato, suscitando peraltro la commozione della contessa. Cinica e tutta d’un pezzo, Patrizia De Blanck nelle scorse settimane ha anche lamentato il fatto di non aver avuto contatti con la figlia. Oggi potrebbe arrivare la grande sorpresa.

GIADA DE BLANCK, FIGLIA PATRIZIA AL GRANDE FRATELLO VIP?

Nelle storie pubblicate su Instagram, dedicate alla mamma, Giada De Blanck ha condiviso anche messaggi di auguri precedenti rivolti alla contessa. «Grazie per avermi cresciuto una donna con solidi valori, indipendente ed estremamente forte, nonostante tutto quello che abbiamo passato da donne sole, e anche se caratterialmente siamo l’opposto ci completiamo e il bene che ci vogliamo è una potenza che nessuno potrà mai distruggere», aveva scritto. Inoltre, la figlia di Patrizia De Blanck ha condiviso delle foto in cui appare con la madre, ricordi di infanzia a cui ha aggiunto delle canzoni per augurarle buon compleanno. Da “Happy Birthday” di Stevie Wonder alla versione di Kygo e Lenny Kravitz. Giada De Blanck ha poi condiviso degli articoli in cui si parla della madre e della commozione per la sorpresa dei coinquilini, oltre che gli auguri di Denis Dosio pubblicati su Instagram. Ma la sorpresa più bella, quella che potrebbe emozionare di più la contessa, potrebbe arrivare oggi dalla figlia.



