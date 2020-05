Giada De Blanck/ “Mia madre Patrizia? Un’anticonformista. L’ho salvata molte volte”

Pubblicità

Quello tra Giada De Blanck e sua madre Patrizia è un rapporto abbastanza complicato. Ultimamente e figlia sono finite al centro del gossip per un’intervista rilasciata a Nuovo in cui si è parlato di una nuova e dura lite tra le due nel mezzo del periodo di quarantena. “Hanno creato un caso su una cosa che credo sia successa in tantissime case.” ha però tenuto a chiarire la contessina, per poi specificare che: “Mia mamma è una di quelle persone che le regole non le seguiva. Non metteva guanti, né mascherine […] io ho salvato la vita di mia madre due volte, perché mia madre è un’anticonformista e una ribelle”. E infatti non è la prima volta che madre e figlia battibeccano anche in diretta televisiva, nulla però le separa perché, al di là del gossip, il loro rapporto è solido e molto forte.

Giada De Blanck, un incubo chiamato stalker

Qualche tempo fa, Giada De Blanck è stata però vittima di un’altra spiacevole vicenda. Uno stalker che l’ha infatti perseguitata per un anno, dal 2011 al 2012, dopo averla notata in tv all’Isola dei Famosi. Ad oggi la figlia di Patrizia De Blanck è uscita definitivamente da quello che si è rivelato essere un incubo e, intervistata a Storie Italiane, si è detta vicina a tutte le donne che hanno vissuto o vivono situazioni come le sue: “Non sottovalutate minimi segnali, se avete paura, se qualcosa vi spaventa, denunciate”, ha consigliato loro.



