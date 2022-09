Giada De Blanck, perchè ha rifiutato GF Vip?/ “Ho detto no per curare il cagnolino”

Giada De Blanck ha rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip per prendersi cura del suo cagnolino malato. Lo show girl lo ha ammesso nell’intervista concessa al settimanale Nuovo nella quale si è detta inseparabile dal suo quattrozampe Tantra. Il cane soffre di una malattia degenerativa della valvola mitralica per cui ha rischiato di morire. Adesso sta meglio anche se la figlia della contessa Patrizia ha rinunciato a fare le vacanze durante l’estate. Ma i sacrifici le sono parsi il minimo nella prospettiva di allungargli la vita. “Sapendolo ammalato, non ce l’avrei fatta a stare lontana da lui”, ha esclamato.

Patrizia De Blanck "Fidanzati? Non voglio saperne più"/ Figlia Giada "Con i miei ex…"

Giada De Blanck non lo lascia mai solo, soprattutto per somministrargli medicinai a orari fissi. Perciò ha preferito rinunciare al Grande Fratello Vip, sapendo di dover stare lontana dal suo cagnolino per troppo tempo come nella prima edizione dell’Isola dei famosi del 2003, quando sfiorò la vittoria finale.

Giada De Blanck, amore ricambiato col suo cagnolino ma sogna ancora di diventare mamma

Nell’intervista a Nuovo, Giada De Blanck ha parlato della sua vita quotidiana con il cagnolino. Glielo regalò proprio sua madre Patrizia quando si lasciò con il fidanzato e, all’inizio, la convivenza con un’altra cagnolina non fu facile. Ma oggi Tantra dorme nella camera della show girl e la notte si sveglia per accertarsi di avere vicino la sua padrona. Un amore ricambiato a tal punto che Giada De Blanck non rimpiange l’opportunità persa con il Grande Fratello Vip perché “antepone a ogni altra soddisfazione l’affetto per il suo cane che, a differenza di tanti uomini, non la deluderà mai”.

Giada De Blanck/ "Ho salvato due volte la vita a mia madre Patrizia, è una ribelle"

L’intervista è stata anche l’occasione per Giada De Blanck per esprimere il desiderio di innamorarsi e di diventare mamma. Non esclude nemmeno la fecondazione assistita e avrebbe trovato perfino un donatore fidato, un caro amico gay. “Ma sono scelte importanti e richiedono un processo di maturazione da me non ancora raggiunto”, ha concluso la show girl.

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Drommi e Giada, marito e figlia Patrizia De Blanck/ "L’ho lasciato amandolo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA