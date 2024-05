Giada Desideri, chi è e carriera dell’attrice di “Un posto al sole”/ Dal cinema al ritorno nella soap

Giada Desideri, chi è e carriera dell’attrice de Un posto al sole

La volta buona torna in onda oggi pomeriggio su Rai1 con una nuova puntata e, a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo, ci sarà anche Giada Desideri. La celebre attrice di Un posto al sole ripercorrerà la sua carriera nel segno della recitazione, quella che l’ha vista debuttare da giovanissima nel mondo dei set. Nel 1987, quando aveva solo 13 anni, viene infatti scelta da Luigi Comencini per il film Un ragazzo di Calabria nel ruolo di Crisolinda, mentre nel 1989 viene diretta da Ettore Scola in Splendor e nel 1995 in Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Luca Ward, la morte del padre: "Avevo 13 anni, è morto di aneurisma"/ "Era il pilastro della famiglia"

Dopo il debutto a teatro nel 1991, nel 1993 arriva il grande esordio sul piccolo schermo nella seconda serie de I ragazzi del muretto. La vera e importante occasione della carriera televisiva di Giada Desideri arriva però nel 1996, quando entra a far parte del cast di Un posto al sole nel ruolo di Claudia Costa, ruolo abbandonato nel 2002 per poi essere ripreso quest’anno. In tv ha anche preso parte a numerose fiction, come Don Matteo, A casa di Anna e Gente di mare.

Luca Ward, la morte del padre: "Avevo 13 anni, è morto di aneurisma"/ "Era il pilastro della famiglia"

Giada Desideri, dalla carriera alla vita privata: Luca Ward e i figli Lupo e Luna

Giada Desideri, passando dalla carriera alla sua vita privata, è dal 2006 sentimentalmente legata all’attore e doppiatore Luca Ward: la coppia è convolata a nozze nel 2013 con una doppia cerimonia celebratasi a luglio, prima in Campidoglio e poi a Fregene, e dal loro amore sono nati due figli, Lupo e Luna. “Sono io che ho conquistato Giada – aveva raccontato Ward in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel marzo 2021 – Stavamo girando un film e io la prendevo in giro, ci scherzavo, non la trattavo da bella donna… ci giocavo“.

Luca Ward, la morte del padre: "Avevo 13 anni, è morto di aneurisma"/ "Era il pilastro della famiglia"

“Arrivò allora una scena di letto e io ebbi molta premura per farla sentire a suo agio. Lei poi mi ringraziò perché aveva avuto poco prima un’esperienza bruttissima con un collega“, proseguì. “Lei, dopo la separazione partì per il Brasile e lì pensai che avrei potuto perderla. Così volai in Brasile e citofonai a casa della zia e le dissi ‘tu sei mia’. Da allora è partito tutto”. Da quel momento la coppia non si è mai più separata e ha dato vita ad una romantica storia d’amore e ad una famiglia, unita ancor più dalla malattia di Marfan diagnosticata alla figlia Luna: nel 2010 l’attrice interruppe temporaneamente la sua carriera per dedicarsi completamente a lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA