Giada Desideri è la moglie dell'attore e doppiatore Luca Ward. I due sono molto uniti e nel 2026 rinnoveranno probabilmente le promesse di matrimonio

Giada Desideri è la moglie del noto attore e doppiatore Luca Ward e sarà tra i protagonisti del programma Storie di donne al Bivio, in onda sabato 8 Novembre 2025. Giada e Luca sono uniti ed hanno una bella famiglia, la donna probabilmente racconterà alcuni aspetti sia della sua carriera che della sua vita privata.

Giada Desideri nasce a Roma il 15 Gennaio 1973 ed è un’attrice conosciuta al grande pubblico nostrano grazie a note serie tv come Gente di Mare e Un Posto al Sole. Inizia la sua carriera giovanissima quando a solo 13 anni lavora come modella presso il fotografo Douglas Hopkins ma da queste foto inizierà la sua carriera come attrice.

Diversi film e diverse serie ma ottiene il successo interpretando il ruolo di Claudia Costa ad Un Posto al Sole, ruolo che comincia nel 1996 ed interpreta fino al 2002. Poi altri film e il ruolo di Elena Dapporto nella fiction Gente di Mare. Poi però la donna ha deciso di mettere da parte il suo ruolo di attrice per la sua vita privata e in particolare per la storia con Luca Ward.

Giada Desideri e l’amore per Luca Ward, oltre ai figli Lupo e Luna

Giada Desideri conosce Luca Ward nel 2006 e tra loro esplode subito l’amore, i due fanno coppia fissa e hanno due figli, Lupo e Luna, i due decidono di sposarsi nel 2013 mentre solo recentemente la donna è tornata a lavorare in maniera abbastanza fissa. Lei ha rivelato al settimanale Nuovo: “Quando sono nati i miei figli ho deciso di fermarmi per seguirmi, dopo alcuni rifiuti però si è creato un circolo e il telefono non ha più squillato”.

La donna ha raccontato dei problemi relativi al suo peso che le hanno creato delle difficoltà: “Gli attori in sovrappeso non dovrebbero essere discriminati ma da quando sono diventata curvy non mi hanno preso in considerazione per certi ruoli, alla fine la bellezza sfiorisce ma il talento resta”. E parlando dell’amore con il marito a Nuovo la donna ha proseguito:

“Nel 2026, in occasione dei nostri primi vent’anni d’amore, mi piacerebbe rinnovare le promesse. Lo trovo molto romantico” e la donna è tornata in scena in questi mesi ritornando nuovamente a lavorare ad Un Posto al Sole.