Giada Desideri: “Offesa sui social per il mio peso”/ “Insulti dopo il mio ritorno a Un posto al Sole”

Giada Desideri rivela di aver ricevuto insulti per il suo peso anche dopo il ritorno ad Un posto al sole

Il ritorno di Giada Desideri a Un Posto al Sole è stato accolto da grande gioia da parte dei fan storici della soap, ma anche da critiche e insulti. A raccontarlo è stata la stessa attrice durante un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a La Volta Buona. Giada Desideri è tornata a UPAS dopo circa 10 anni e con un corpo sicuramente cambiato rispetto ad allora. Un cambiamento che è stato però criticato da molti, che hanno invitato l’attrice “a fare una dieta”, come lei stessa ha ammesso.

Chi è Nando Dalla Chiesa: figlio del generale Carlo Alberto/ Ex senatore e presidente di Libera

“Viviamo in un’epoca in cui i furbi sembra che siano quelli più giusti e le persone oneste sono di una noia mortale. Anche i social che hanno questi stereotipi di bellezza falsi, non rispecchiando quella che poi è la realtà. I corpi possono cambiare, ci possono essere tante motivazioni per cui non si è più come prima o non lo si è mai stati magri.” ha allora esordito Giada Desideri su Rai 1, affrontando l’argomento.

Gianpiero Menzione, chi è l'ex manager di Sabrina Salerno/ "Voleva manipolarmi, ho combattuto da sola"

Giada Desideri: “Ho condiviso il mio disagio con altre persone che lo vivono”

In merito alle critiche ricevute recentemente dopo la sua riapparizione a Un posto al Sole, l’attrice ha poi dichiarato: “Ci sono tante persone che mi hanno dimostrato anche il loro affetto. Sicuramente chi critica ci deve essere, è bene che ci sia, perché comunque poi riesci anche ad apprezzare di più le cose positive. Se mi fanno male queste critiche? Se non avessi avuto il mio blog, che è iniziato per caso, probabilmente l’avrei sofferto di più. Col blog ho metabolizzato e condiviso delle cose con persone che vivono il mio stesso disagio. Non è una taglia che rende una persona bella, la bellezza non si identifica con una taglia. La bellezza si identifica con tanti fattori.” ha concluso l’attrice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA