Giada Domenicone, chi é l’ex compagna di Fabrizio Moro/ “Puoi amarla e non starci insieme”

Domenica in ospita Fabrizio Moro: il cantautore é reduce dalla separazione con Giada Domenicone, la madre dei suoi figli

Può dirsi uno dei cantautori italiani più amati dai fruitori di musica, l’ospite a Domenica in Fabrizio Moro, e non solo per la sua arte ma anche per la sua persona di padre in carriera, innamorato dell’amore, reduce dalla separazione con Giada Domenicone. Fabrizio Moro, atteso tra gli ospiti della nuova puntata datata 11 dicembre 2022 di Domenica in, condotto da Maria Venier, nel 2019 é giunto alla separazione dalla compagna storica Giada Domenicone, sulla quale da tempo cresce la curiosità generale dell’occhio pubblico e il gossip, dal momento che lei mantiene un low-profile del suo privato, anche via social.

Fabrizio Moro fidanzato? "Unica storia con la madre dei miei figli/ "A Ultimo dico…"

Quella con Giada Domenicone, per l’ospite a Domenica in, può dirsi la relazione più duratura. Otto anni d’amore costellati dalla nascita di due figli: Libero e Anita. La ormai ex compagna di Fabrizio Moro é nella sua professione da considerarsi un’artista a tutti gli effetti, proprio come il padre cantautore dei loro figli. Nasce il 14 agosto del 1983, sotto il segno zodiacale del Leone, a Roma. Dopo il diploma, si laurea all’Università La Sapienza in Architettura degli Interni. Oggi, la donna e mamma architetto-designer rappresenta uno dei più stimati e ricercati professionisti nel campo dell’architettura e del design.

Fabrizio Moro/ Il successo, Sanremo e l'ex compagna Giada Domenicone

L’amore é il motore propulsore per Fabrizio Moro, oltre i legami…

In particolare, tra le altre collaborazioni vanta il sodalizio professionale stretto con Andrea Moneta, e si direbbe anche una brava grafica. Nonostante la separazione sofferta tra i due artisti e genitori, Fabrizio Moro si direbbe molto legato a Giada, e all’amore che nutre verso di lei e la famiglia che hanno creato. O almeno questo é stando alle dichiarazioni dell’artista pop rilasciate in una recente intervista a Domenica in: “L’amore è il motore di tutto. L’amore ti salva dall’angoscia, non ho altre verità in tasca, ho superato ogni problema attraverso l’amore per i miei figli, per la loro mamma, altrimenti sarei stato perso”, fa sapere l’ospite a Domenica in, e aggiunge, alludendo non troppo velatamente al sentimento che lo vincola alla sua ormai ex:“Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti sto da solo, e c’è un motivo. Ma posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre: se non ami per sempre non hai mai amato. Ho capito che l’amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e non riuscire a starci insieme”.

Fabrizio Moro: "Ultimo concerto e poi me ne vado affanc*"/ Addio alla musica?

Insomma, nonostante la separazione Fabrizio Moro é vincolato da un amore inscindibile a Giada Domenicone.











© RIPRODUZIONE RISERVATA