Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ L’amore non è finito

Fabrizio Moro si è fatto apprezzare dai suoi fan per un repertorio basato soprattutto su canzoni d’amore, ma nella sua vita privata non sembra essere così semplice applicare quello di cui parla. Il cantante, infatti, è stato a lungo legato a Giada Domenicone, laureata in Architettura d’Interni all’Università La Sapienza di Roma e una delle professioniste più apprezzate nel suo settore. Lei è un’esperta soprattutto in grafica ed è stata soprattutto questa dote che l’ha portata a lavorare ad alcune copertine degli album dell’artista. Dalla loro unione sono nati due figli, Libero e Anita.

La Rappresentante di Lista, Veronica e Dario stanno insieme?/ Ecco cosa sappiamo

I due si sono lasciati ormai da un paio d’anni, pur continuando a mantenere rapporti civili per gestire al meglio la crescita dei loro figli.

Giada Domenicone è l’ex compagna di Fabrizio Moro: in che rapporti sono ora

Moro è sempre stato piuttosto attento a tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Proprio per questo ha evitato di fare lunghe dichiarazioni nel momento in cui si è conclusa la relazione con la mamma dei suoi figli. Il cantante aveva comunque sottolineato alcune difficoltà sorte nella parte finale del loro rapporto: “Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto – aveva detto in un’intervista -. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù”.

Sabrina Ferilli, chi è l'attrice conduttrice di Sanremo 2022/ Il legame speciale con Maria De Filippi

Pur avendo deciso di porre fine alla loro relazione, Fabrizio continua a essere legato alla ex: “L’amore è il motore di tutto – ha detto in un’intervista a ‘Chi’-. L’amore ti salva dall’angoscia, non ho altre verità in tasca, ho superato ogni problema attraverso l’amore dei miei figli e per la loro mamma, altrimenti sarei stato perso. Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti ho 46 anni e sto da solo. Ma posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre. Se non ami per sempre non hai mai amato. Ho capito che l’amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e no riuscire a starci insieme”.

Fabrizio Moro finale Sanremo 2022/ “Sei tu”: ormai è una certezza





© RIPRODUZIONE RISERVATA