Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ “Mai avuto storie lunghe: ma con lei…”

“Sanremo è Sanremo”, è vero: ma è altrettanto vero che anche il dopo-Festival non scherza affatto dato che ad alcuni giorni di distanza dalla fine di una delle edizioni di maggior successo di tutti i tempi e con diversi record battuti (soprattutto sui social) si continua a parlare dei suoi protagonisti e delle inevitabili polemiche nate sul palcoscenico del Teatro Ariston e nel dietro le quinte. E quindi anche questo pomeriggio nel salotto tv di “Domenica In” si tornerà a parlare della kermesse festivaliera con la padrona di casa, Mara Venier, una folta schiera di opinionisti e un parterre di artisti che vedrà ospite anche Fabrizio Moro.

Il 46enne cantautore romano, che nel corso della sua carriera ha trionfato per ben due volte a Sanremo, sarà protagonista di una intervista a cuore aperto con ‘zia’ Mara e l’occasione sarà propizia non solo per tornare al Festival ma pure per parlare dei suoi prossimi impegni artistici oltre che della sua vita privata. Come è noto, l’artista capitolino originario di San Basilio è stato per diverso tempo legato sentimentalmente a Giada Domenicone, la donna che l’ha reso padre di Anita e Libero Mobrici (questo il suo vero cognome), i suoi due figli. Natal nel 1983 e laureata in Architettura degli interni, l’ex fidanzata di Moro è molto nota nell’ambiente capitolino per via di diverse collaborazioni, mentre poco si sa del periodo in cui ha vissuto assieme al cantautore.

GIADA DOMENICONE, EX COMPAGNA DI FABRIZIO MORO? “MAI AVUTO STORIE LUNGHE: CON LEI…”

Infatti Moro e la Domenicone sono sempre stati molto attenti, anche per il bene dei loro due figli, a tutelare la propria privacy e ancora oggi che hanno scelto strade diverse sappiamo ben poco della loro vita sentimentale: di loro tuttavia si sa che hanno fatto coppia fissa per diversi anni tanto che le stesse cronache di gossip parlano di Giada come della “storica compagna di Fabrizio”. Non solo: dalla loro relazione, come detto, sono nati il primogenito Libero, che oggi dovrebbe avere più di 11 anni e la sorellina Anita, di qualche anno più piccola. Dopo la rottura, i due pare che comunque siano rimasti in buoni rapporti anche se Moro non abita più nella stessa casa e, di recente, gli è stato attribuito pure un flirt con Bianca Guaccero, smentito prontamente però dalla diretta interessata.

“Non sono un campione nei rapporti con l’altro sesso, non sono mai riuscito ad avere una relazione duratura” aveva ammesso in passato con un pizzico di understatement lo stesso Fabrizio Moro, parlando di quattro storie importanti alle spalle con l’unica eccezione di quella con Giada Domenicone. “Con la madre dei miei bambini ora siamo separati, ma abbiamo trascorso assieme otto anni” aveva ammesso, spiegando tuttavia di non credere al matrimonio. “Le mie relazioni sono sempre tormentate: infatti ho 46 anni e sono solo” aveva rivelato di recente a “Chi”, spiegando però che le persone che ha amato in passato, come proprio Giada, le amerà per sempre. “La nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella vita” aveva aggiunto, in una vera e propria dichiarazione a Giada che fa capire come l’affetto per la sua oramai ex compagna sia sincero.



