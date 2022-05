Giada Domenicone, ex compagna Fabrizio Moro/ “Se non ami sempre non hai mai amato”

Giada Domenicone è l’ex compagna di Fabrizio Moro. I due sono stati insieme per otto lunghi anni, che hanno portato la nascita di due figli: Libero e Anita. Poi è arrivata la separazione, dolorosa ma necessaria per ricominciare una nuova vita. Giada e Fabrizio si sono allontanati come coppia, ma sono rimasti sempre uniti come genitori. Benché molto riservata come il cantante, l’ex compagna di Fabrizio Moro ha avuto modo di incrementare la sua popolarità nel corso degli anni.

Mira Qui, Concerto 1 Maggio/ Chi è? Elogi a X Factor e vittoria 1MNEXT "Non ci credo"

Questo, in gran parte, lo deve alla storia d’amore con il cantante, ma anche alle sue capacità creative. Infatti, oggi, Giada è una delle migliori professioniste nel settore dell’architettura e del design. A proposito del suo lavoro, la Domenicone sia fatto un nome piuttosto importante nell’ambiente. Inoltre è considerata molto capace con le grafiche.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 ROMA/ Diretta e scaletta cantanti in ordine: parte Mengoni

Fabrizio Moro e Giada Domenicone, un amore autentico e sofferente

Fabrizio Moro e Giada Domenicone hanno condiviso un pezzo di strada molto importante insieme. Da qualche anno si sono detti addio, eppure c’è chi crede che tra i due possa esserci ancora qualcosa in futuro. Forse perché il cantante, in una intervista a Chi, aveva confessato di provare dei sentimenti nei confronti di Giada. “L’amore è il motore di tutto. L’amore ti salva dall’angoscia, non ho altre verità in tasca, ho superato ogni problema attraverso l’amore per i miei figli, per la loro mamma, altrimenti sarei stato perso”. “Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti ho 46 anni e sto da solo, e c’è un motivo. Ma posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre: se non ami per sempre non hai mai amato”, le sue parole.

LEGGI ANCHE:

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2022 TARANTO/ Diretta, scaletta cantanti: sorpresa Sangiorgi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA