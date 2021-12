Giada Domenicone, ex fidanzata Fabrizio Moro/ “Nuova compagna? I miei figli sono il senso di tutto”

Giada Domenicone è la ex fidanzata di Fabrizio Moro. Un grande amore quello tra il cantautore romano e la ex compagna da cui sono nati anche i due figli Anita e Libero. Un rapporto importante per l’artista romano che, ai microfoni di Repubblica, si è sbottonato parlando della sua vita privata e rivelando: “mi sono sempre un po’ protetto nelle mie storie, sempre con la paura di essere fregato, deluso o scoperto. Sono sempre stato troppo sul ‘chi va là’ e infatti a 45 anni mi ritrovo separato e solo, ma con due splendidi figli”.

I suoi figli rappresentano tutto a tal punto che Moro ha definito la figlia Anita come la”donna della sua vita”. “Ci sono dei momenti in cui hai bisogno di determinate cose e momenti in cui hai bisogno di altre cose. In questo momento per me credo che i miei figli siano il senso di tutto” – ha poi aggiunto in una intervista rilasciata a Sky Tg24.

Fabrizio Moro ha una fidanzata? I figli al primo posto

Fabrizio Moro è pronto a tornare da grande protagonista sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. Si tratta di un’altra importante partecipazione per l’artista romano che dopo la storia d’amore con Giada Domenicone ha deciso di dedicarsi solamente ai suoi figli. Una storia d’amore importante quella tra il cantautore romano e l’architetto che ha realizzato per lui la copertina della nuova versione de singolo “Il senso di ogni cosa”..

Ma oggi Fabrizio Moro è innamorato oppure no? Il cantante si definisce assolutamente singolo. Del resto dopo la storia d’amore importante con Giada e la nascita dei due figli vuole dedicarsi alla musica e alla famiglia. Non solo, le tante delusioni collezionate nel corso degli anni non l’hanno certo aiutato a volersi lanciare a capofitto in una nuova relazione che se dovesse capitare sarà il destino a volerlo.

