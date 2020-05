Giada Domenicone, Libero e Anita ex compagna e figli Fabrizio Moro/ Divisi da 3 anni

Pubblicità

Giada Domenicone è sicuramente la donna con cui Fabrizio Moro ha avuto la storia più importante. Laureata in Architettura d’Interni all’Università La Sapienza di Roma, Giada Domenicone ha una propria identità professionale e ha sempre separato la propria vita da quella dell’ex compagno Fabrizio Moro. Nonostante siano stati insieme circa otto anni, i due sono sempre stati molto riservati. Presente nella vita del cantautore romano anche negli anni più difficili della sua carriera, Giada Domenicone ha sempre mantenuto un basso profilo. Dall’amore tra i due sono nati i grandi amori di Fabrizio e Giada, Libero che oggi ha 10 anni e Anita che di anni ne ha 6. Entrambi hanno deciso d’incidere il nome dei figli sul proprio corpo dedicando loro dei tatuaggi. La storia tra Fabrizio Moro e Giada Domenicone è finita esattamente tre anni fa come ha raccontato il cantautore in una recente intervista rilasciata alla pagina Instagram di Billboard Italia.

GIADA DOMENICONE E FABRIZIO MORO: CASE VICINE PER I FIGLI LIBERO E ANITA

Tra Giada Domenicone e Fabrizio Moro c’è un ottimo rapporto nonostante la storia d’amore sia finita. I due continuano a gestire serenamente la vita dei figli Libero e Anita che, durante la quarantena, si sono divisi tra la casa del padre e quella della madre. Moro, infatti, durante una diretta con Ermal Meta, ha raccontato di essersi trasferito e di abitare vicino all’ex compagna per stare più vicino ai suoi bambini. Durante la diretta con Billboard Italia, inoltre, l’artista ha aggiunto: “Che papà sono? La prendo alla laggera quando c’è un problema, ma quando mi rode divento all’antica. Alzare la voce in modo autorevole non me lo faccio mancare” –ha detto il cantautore che ha poi aggiunto – “la nostra situazione è difficile da gestire. Io e la mamma siamo separati da tre anni, quindi lei è più permissiva e invece io, che dovrei essere l’artista, sono più generale“.



