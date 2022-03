Giada Domenicone, Libero e Anita, ex moglie figli Fabrizio Moro/ “La donna che…”

Chi sono Giada Domenicone, Libero e Anita?

Fabrizio Morbici, in arte Moro, ha due figli Libero e Anita, nati dalla passata relazione con Giada Domenicone: dopo la fine della storia con l’artista romana, il cantante non ha più fatto trapelare informazioni riguardo la sua vita privata. Per la secondogenita ha scritto e cantato la canzone Portami via, uno dei grandi successi del cantante presentato al Festival di Sanremo nel 2017.Di Giada Domenicone non abbiamo molte informazioni se non il fatto che è laureata in Architettura. È stato lo stesso Fabrizio Moro a voler mantenere una certa privacy sulla sua vita privata e nello specifico ha voluto tenere l’ ex moglie al riparo dalle telecamere. Non sappiamo per quale motivo effettivamente la relazione tra i due sia finita, ma è certo che subito dopo il cantante si è completamente dedicato ai suoi figli. In alcune occasioni ha riferito e definito l’ex moglie come l’unica donna della sua vita.

Le dichiarazioni di Fabrizio Moro sulla sua ex moglie, Giada Domenicone

Classe 1975, Fabrizio Moro è nato il 9 aprile a Roma. Cresciuto in uno dei quartieri più difficili della Capitale, ovvero San Basilio, ha studiato all’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini. Ha iniziato a muovere i primi passi nella musica fin da giovanissimo, sempre con la sua chitarra appresso. Il successo, però, è arrivato con la vittoria al Festival di Sanremo nel 2007. In un’intervista rilasciata a Repubblica nel 2020, Fabrizio Moro raccontava di essere rimasto solo a 45 anni, senza amore, ma con due splendidi figli. La storia con Giada Domenicone, architetto di interni ed artista classe ’83, è durata a lungo e gli ha regalato Libero, nato nel 2009, e Anita, nel 2013. Il cantante ha sempre mantenuto lontana dalle luci dei riflettori la sua vita privata ma non ha mai nascosto l’amore incondizionato che prova per loro: “La gioia di diventare padre mi ha dato equilibrio e la nascita di mia figlia mi ha fatto capire che è lei la donna che amerò di più nella mia vita”.

