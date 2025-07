Tra Giada e Marcello Messica c'è davvero aria di crisi? L'ex dama del trono over di Uomini e Donne rompe il silenzio e svela la propria verità.

Tra le coppie che sono nate nell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne c’è anche quella formata da Giada e Marcello Messina. L’ex cavaliere del trono over, tornato in trasmissione dopo la fine di un’altra relazione, in Giada, ha trovato la donna giusta con cui ricominciare a credere fortemente nell’amore. Per vivere totalmente la relazione con Giada, Marcello ha deciso di dare una svolta alla propria vita lasciando la propria città per trasferirsi dalla fidanzata e cominciare con lei una convivenza.

"Un'altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata"/ Giovanni Siciliano sgancia la bomba

Sulla divisione dei lavori casalinghi, nello studio di Uomini e Donne, Giada ha detto: “Lui farebbe tutto, sono io che non voglio perché mi piace coccolarlo e poi ho sempre fatto tutto da sola quindi non è facile abituarmi”, dice Giada. Una storia importante vissuta anche in famiglia perché Marcello è stato accorto con gioia anche dai figli di Giada.

Cristina Ferrara: gite in barca senza Gianmarco Steri/ Fan di Uomini e donne: "Non arrivano a due mesi"

Giada e la verità sulla crisi con Marcello Messina a Uomini e Donne

Negli scorsi giorni, un assordante silenzio social aveva portato i fan a credere che tra Giada e Marcello ci fosse una crisi sulla quale si è espresso anche l’esperto di Uomini e donne. A distanza di poco tempo, però, i due si sono mostrati nuovamente insieme sui social, sempre più felici e uniti. Giada, tramite i social, ha fatto sapere che, come capita a tutte le coppie, le piccole incomprensioni sono normali ribadendo, però, di non avere alcuna intenzione di dirsi addio e prendere due strade diverse.

Sotto le foto di coppia pubblicate dalla coppia, così, non mancano i commenti dei fan che ammettono di essere felici di vederli così sereni: “Siete meravigliosi, mi siete piaciuti dal primo giorno”, “Siete troppo belli”, “Che bello vedervi insieme, tante chiacchiere ma insieme siete meravigliosi”.

Gemma Galgani di Uomini e Donne balla scatenata al concerto Torino is Fantastic/ Pazza di Tananai: il video