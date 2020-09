Giada Giovanelli aggredita dal padre/ La denuncia dell’ex di Temptation Island

Giada Giovanelli di Temptation Island ha pubblicato una storia su Instagram che ha scioccato davvero tutti. La ex concorrente del reality show di successo di Canale 5, infatti, ha deciso di mostrarsi con il naso sanguinante e una breve didascalia che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. “Ecco mio padre” scrive Giada subito sotto la foto precisando poco dopo “prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il c….”. Non solo, la ex concorrente di Temptation Island 2018 prosegue il suo sfogo social scrivendo: “Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto incazzata”. Naturalmente la foto ha scosso non poco i suoi fan che sin da subito le hanno scritto messaggi di affetto e di incoraggiamento. In tantissimi però le hanno consigliato di denunciare il padre come conferma anche il messaggio di un fan che la esorta scrivendo: “denuncia tutto se hai sopportato abbastanza, non permettergli di farti male”. Non solo c’è anche chi, vedendo lo scatto del viso tumefatto di Giada si è lasciata andare confessando: “anche io ho subito aggressioni da parte di mio padre. Denuncialo”

Giada Giovanelli picchiata dal padre?

La foto di Giada Giovanelli con tanto di naso sanguinante ha scosso i fan e il popolo dei social. La sua Instagram Stories ha fatto, manco a dirlo, il giro dei social diventando una delle foto più commentate. Uno scatto che ha preso le forme di una denuncia vera e propria che la ex concorrente di Temptation Island ha voluto fare verso il padre che, stando alla foto pubblicata e alla didascalia, avrebbe per la prima volta alzato le mani verso di lei. Non è dato sapere di più, visto che Giada ha poi rassicurato i fan di trovarsi in ospedale e di stare bene. Per chi non la conoscesse Giada ha partecipato due anni fa a Temptation Island con il fidanzato Francesco Branco per mettere alla prova il loro amore. Una partecipazione che li ha visti uscire dal falò di confronto ancor più complici ed innamorati.



