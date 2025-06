Giada Giovanelli e Francesco Branco di Temptation Island hanno annunciato che presto saranno genitori: il racconto intimo della coppia sui social

Era la quinta edizione di Temptation Island e tra le coppie che avevano deciso di mettere alla prova il loro sentimento c’erano anche Giada Giovanelli e Francesco Branco. Il loro percorso nel programma si era però concluso poco tempo dopo, con la richiesta di un falò di confronto immediato da parte della fidanzata. A distanza di anni da quel momento e dalla crisi che la coppia stava vivendo, oggi non solo la loro storia d’amore procede a gonfie vele, ma Giada e Francesco aspettano anche un figlio insieme.

Ad annunciarlo è stata proprio la coppia con un lungo post pubblicato su Instagram, nel quale danno la bella notizia, svelando tuttavia che questa gravidanza arriva dopo un momento molto difficile. Nel 2021 Giada ha infatti subito un’interruzione di gravidanza, un data drammatica alla quale, per uno strano segno del destino, è tuttavia legata questa bella notizia.

Giada Giovanelli e Francesco Franco di Temptation Island presto genitori: “Quattro anni fa un aborto spontaneo…”

“Sono incinta. Non era nei nostri piani.” ha esordito Giada Giovanelli nel suo post, in cui spiega che “Avevamo costruito il nostro piccolo mondo […] Sai quando trovi quell’equilibrio raro, perfetto, quasi sacro? Non mancava niente. Poi la vita ha fatto irruzione, com’è solita fare.”. Così, proprio nella data in cui la coppia aveva perso il primo bambino, hanno scoperto che ne sarebbe arrivato un altro: “Il 16 marzo 2021 il cuore aveva smesso di battere, avevo avuto un aborto spontaneo. Il 16 marzo 2025 è il giorno dell’inizio di questa nuova di gravidanza. La stessa data. Una fine, e ora un inizio.”, ha raccontato la coppia. Una vera e propria sorpresa accolta come un dono dai due volti ex di Temptation Island, che dopo l’iniziale shock si preparano oggi ad accogliere una nuova vita: quella del loro figlio.

