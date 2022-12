Giada Libro, influncer nata con paralisi cerebrale/ “Da piccola venivo emarginata”

Giada Libro è una giovane influencer 21enne di Ragusa, che nel corso della sua giovane vita ha subito svariati interventi chirurgici per un problema al cervello, essendo nata con una paralisi cerebrale. “Non è stata un’infanzia facile, è stata dura – ha spiegato Giada Libro, svelando quanto subito – tutta comincia dall’asilo, avrei dovuta essere appoggiata dalle maestre ma mi hanno messa in disparte, non avevano capito la mia disabilità che era motoria e mentale. Non mi avevano dato neanche il libro di fine anno dato a tutti i bimbi. Venivo emarginata, alle recite ero messo in disparte, credevano che non sapevo leggere e fare calcoli, invece ho dimostrato il contrario grazie all’impegno della mia famiglia”.

E ancora: “Ho subito 17 interventi, tanto dolore e sofferenza ma sacrifici ripagati alla grande visto che sono entrata con le mie gambe in questo studio e non c’è più grande soddisfazione”. La svolta per Giada Libro è giunta con la scoperta dei social: “Ho pensato di utilizzarli per qualcosa di bello e per aiutare gli altri, ho iniziato a fare dei video dove ironizzavo sulla mia disabilità o la raccontavo, e anche sottoponendo domande. Le persone disabili non devono essere sottovalutate, tutti siamo diversi e non uguali”.

GIADA LIBRO: “SUI SOCIAL MI SEGUONO TANTE MAMME”

“Io sorrido sempre – ha proseguito Giada Libro – la disabilità non è un limite ma un’opportunità che la vita ti offre. Quando mi racconto per come sono, mi sento libera come una farfalla perchè posso aiutare gli altri. Nel mio piccolo posso modificare il mondo, perchè no?”.

Giada Libro non è seguita solo da giovani disabili ma anche da persone normali: “Ci sono tante mamme che mi seguono e che mi dicono che sono una forza immensa e una fonte di ispirazione per i loro figli, che traggono la mia forza”. Sulla sua famiglia: “Mi accontentano in tutto – spiega Giada Libro – sono sempre stati d’accordo con la mia scelta. E’ importante per bimbi disabili avere appoggi dei genitori, a volte non è così”. Sul suo fidanzato: “L’ho trovato attraverso una piattaforma, sono stata fortunata, all’inizio i miei genitori erano un po’ titubanti ma poi si sono ricreduti, è speciale, unico, mi aiuta”. Ma oggi che è divenuta una famosa influencer subisce ancora lo sguardo accusatorio Giada Libro? “Si ma io lascio perdere, non mi arrabbio, è tempo perso”.

