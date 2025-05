Il nome di Giada Lini non è affatto nuovo ai telespettatori. La ballerina, originaria di Bassano del Grappa, ha preso parte a numerose edizioni di Ballando con le Stelle e in questi giorni sta partecipando ad un altro format di Milly Carlucci, “Sognando… Ballando con le Stelle“, che permette a degli aspiranti insegnanti di ballo di sognare appunto di diventare maestri del programma. La ballerina, nata nel 1992, è venuta al mondo con la danza. I suoi genitori infatti, Mauro e Patrizia, gestiscono una scuola di danza, la International Dance, fondata nel 1983. Una scuola che negli anni ha formato migliaia di ballerini, tra i quali appunto anche la figlia Giada, grande campionessa, arrivata fino ad altissimi livelli.

Nonostante non siano maestri di danza, infatti, i due hanno trasmesso l’amore per questa disciplina alla figlia, che ha cominciato a ballare quando era una bambina. Giada, infatti, ha cominciato a ballare da piccolina, coltivando questa passione con tanto impegno e dedizione. Il suo talento l’ha portata ben presto a partecipare a gare e competizioni in tutta Italia: un grande dono, infatti, quello di Giada Lini, che si è messa in mostra fin da bambina.

Giada Lini, chi è: l’amore e il matrimonio con Graziano

Giada Lini, in passato, è stata anche ballerina nel corpo di ballo di “Amici”. Durante l’esperienza nel reality di Maria De Filippi, Giada ha conosciuto il ballerino siciliano Graziano Di Prima, all’epoca allievo della scuola. Graziano e Giada si sono innamorati proprio nel corso del talent show e hanno costruito pian piano la loro storia d’amore, cominciata proprio in sala prove. Una storia che si è trasformata poi, negli anni, in qualcosa di molto più importante.

Nel 2022, dopo sette anni insieme, Giada e Graziano si sono sposati. La coppia si è sposata nella Basilica della Madonna della Catena a Riesi, in Sicilia. I due sognano una famiglia ma non hanno ancora figli: entrambi sono infatti focalizzati sulle rispettive carriere, che per Giada include anche il mondo della televisione, con “Ballando con le Stelle”.

