Chi è Giada Lini, ballerina e insegnante di Ballando con le Stelle? Lo scorso anno in coppia con Alan Friedman fu protagonista di una caduta

Tra le insegnanti di Ballando con le Stelle c’è la splendida Giada Lini, la ballerina originaria di Bassano del Grappa, dove è nata nel 1992. Nella vita della splendida Giada, il ballo è sempre stato fondamentale, una parte integrante della sua quotidianità. La Lini, infatti, è nata in una famiglia dove la danza era pane quotidiano: i suoi genitori sono infatti proprietari di una scuola di ballo molto conosciuta e apprezzata, dove lei ha ovviamente mosso i primi passi, mostrando fin da bambina di avere un talento fuori dal comune, che ben presto l’ha portata in tv.

Maria Di Stolfo, chi è la compagna di Simone Di Pasquale/ Il ballerino: "E' gelosa e teme che io..."

Nel 2014, infatti, appena 22enne, Giada Lini è entrata a far parte del cast di Amici come professionista. Proprio durante quell’avventura, tra l’altro, ha conosciuto Graziano Di Prima, quello che poi nel 2022 sarebbe diventato suo marito.

Giada Lini, chi è: dopo Amici il lavoro all’estero

Dopo l’esperienza di Amici, Giada Lini ha lavorato anche fuori dall’Italia, entrando a far parte della compagnia “Burn the Floor” in Australia. Tornata poi in Italia, per la ballerina si sono aperte le porte di un’altra trasmissione di grande successo, Ballando con le Stelle, che anche nel 2025 l’ha confermata nel cast: sarà l’insegnante di Fabio Fognini, ex tennista. E, a proposito di Ballando con le Stelle, come non ricordare quanto accaduto un anno fa?

Chi è Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle/ L'arrivo in Italia e l'amore per Alessio Di Gennaro

La ballerina era in coppia con Alan Friedman ma durante la puntata del 26 ottobre, il giornalista stava ballando con lei un paso doble quando ha mancato una presa, non riuscendo a controllare il movimento e facendo così cadere a terra Giada Lini. Un momento di grande paura: sappiamo, infatti, che le cadute possono anche risultare fatali. Fortunatamente nel caso di Giada si è trattato solamente di un grande spavento e di un piccolo indolenzimento, senza nessuna conseguenza.