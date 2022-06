Giada Lini e Graziano Di Prima si sposano/ Nozze tra la maestra di Ballando con le stelle e l’ex di Amici

Giada Lini di Ballando con le stelle e Graziano Di Prima di Amici si sposano

Amici e Ballando con le stelle tornano ad unirsi e anche questa volta è grazie all’amore. Un ex ballerino di Amici sta infatti per sposare una delle maestre di Ballando con le stelle: Giada Lini. La sorella di Leonardo Lini, uno degli allievi dell’ultima edizione di Amici, sposerà l’ex allievo Graziano Di Prima, che partecipò all’edizione poi vinta dai The Kolors.

In quell’edizione Graziano non riuscì a conquistare la finale del talent, eppure il suo talento è stato notato e apprezzato anche da altri, portandolo a diventare un danzatore molto richiesto. Come infatti riporta Isa e Chia, Graziano, dopo Amici, è stato uno dei ballerini di Strictly Come Dancing, programma in onda sulla BBC; una partecipazione che gli ha dato l’occasione di farsi conoscere nel mondo della danza e avere successo.

Giada Lini e Graziano Di Prima si sposano: l’annuncio

Quello tra Graziano Di Prima e Giada Lini è un amore che dura ormai da circa sei anni e che ora sta per essere coronato con le nozze. Sono stati proprio loro ad annunciarlo con alcuni post pubblicati su Instagram. Lei ha postato una foto che li ritrae insieme abbracciati in occasione del compleanno del suo fidanzato, corredata da didascalia che recita “Al mio futuro marito”.

Lui, invece, ha pubblicato un video in cui ballano in modo appassionato, accompagnato da una frase che appare in sovrimpressione e recita “Quando realizzi che a breve lei diventerà tua moglie!” con tanto di simbolo dell’anello di fidanzamento. Non sono mancati su Instagram gli auguri di fan e colleghi del mondo della danza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRAZIANO DI PRIMA (@grazianodiprima)













