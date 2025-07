Ballando con le stelle, per la prossima edizione - la numero 20 - torna nel cast dei maestri anche Giada Lini: “Non vedevo l’ora!”.

Mancano ancora alcune settimane al ritorno in tv di Ballando con le stelle per un’edizione dal sapore speciale trattandosi del ventennale dello show condotto da Milly Carlucci. Mentre si vocifera su possibili concorrenti e new entry nel cast, c’è già una certezza che nelle ultime ore ha trovato grande entusiasmo da parte dei fan. Torna ufficialmente nel cast dei maestri del talent uno dei volti più amati e vincenti delle ultime edizioni: Giada Lini. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un video pubblicato su Instagram dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle, con tanto di didascalia che celebra la caratura della professionista.

“Ciao ragazzi, mi trovo nella meravigliosa Sicilia ma non potevo aspettare per dirvi una notizia importante”, inizia così Giada Lini nel video pubblicato dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle prima di ufficializzare il suo rientro nel cast dei maestri. “Tornerò ufficialmente nel cast come maestra, questa è la mia quinta stagione nonchè il ventesimo anniversario dello show; quindi l’emozione è tantissima”.

Un sorriso smagliante e tono gioioso per Giada Lini nel video pubblicato dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle. La ballerina professionista, come ovvio che sia, non vede l’ora di vivere per la quinta volta l’avventura del talent condotto da Milly Carlucci e anche di scoprire chi sarà il Vip con il quale provare a vincere la ventesima edizione del programma cult di Rai Uno.

Spicca anche la didascalia scelta dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle per presentare appunto il ritorno di Giada Lini nel cast del talent condotto da Milly Carlucci. “Ha dimostrato di essere una tuttofare; con stile, grinta e quell’eleganza che la rendono una leggenda della pista. Chi la ferma più?”. Insomma, entusiasmo alle stelle da entrambe le parti e certamente anche i fan del programma non vedono l’ora di vederla nuovamente in azione nella sala di ballo più celebre della televisione italiana.

