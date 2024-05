Giada Masala, chi è la fidanzata di Massimo Pericolo/ Perché lui non la segue sui social

Giada Masala è uno dei segreti del giovane cantante e rapper Massimo Pericolo, che vedremo salire sul palco del Radio Zeta Future Hits il prossimo venerdì 31 maggio. Lei è fidanzata con Massimo Pericolo da qualche anno e vantano una discreta schiera di fan che non perde occasione per seguire gli aggiornamento della giovanissima coppia, che spesso e volentieri posta sui social dal profilo di Giada. Il rapper invece ha un rapporto molto particolare con i suoi profili, visto che non segue la fidanzata per motivi che non sono mai stati del tutto chiariti, anche se c’è chi teorizza che Pericolo veda la vita reale completamente opposta da quella dei social e per questo preferisca distinguere bene le cose.

La situazione non è mai stata chiarita in maniera precisa, ma da quello che trapela Massimo Pericolo, fidanzato di Giada Masala, preferirebbe dare un taglio professionale e lavorativo ai suoi account e dunque tenere più lontana la vita privata che comunque ogni tanto regala qualche novità ai follower.

Massimo Pericolo disse prima di Giada Masala: “La pandemia mi ha fatto pensare molto”

Nonostante il cantante non segua la fidanzata Giada Masala sui social, l’inizio della loro storia è dovuto proprio a un messaggio in Direct su Instagram, ed è proprio lì che avrebbe preso il via la favola dei due. Dopo qualche chat la coppia ha deciso di approfondire la conoscenza, fino ad arrivare alla relazione che dura ancora oggi e che ha portato oltre due anni fa a una convivenza tra Massimo e la fidanzata: “Ricordate sempre che i social non sono la vita vera. Questa visione distorta ha del potenziale per rovinarvi” disse in passato la giovane mettendo in guardia i fan.

Il legame tra Massimo Pericolo e la fidanzata Giada Masala è sbocciato anche grazie al Covid, che ha portato il cantante a dei ragionamenti esistenziali che si sono poi rivelati fondamentali per la sua vita, come raccontò in una intervista concessa al quotidiano online Open: “Fermarci con la pandemia, quell’interruzione di tutto mi ha portato a pensare molto, io sono già uno che lo fa tanto di suo, ma quella situazione mi ha fatto fare riflessioni più mature su tante cose come il senso di colpa” le parole di Massimo che di lì a poco avrebbe ritrovato l’amore.











