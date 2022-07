Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini/ “Il mio punto di riferimento”

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini. I due stanno insieme da oltre 25 anni e dopo 18 anni di fidanzamento sono convolati a nozze il 27 luglio del 2013 con un rito civile. La coppia sta anche valutando da tempo il rito in matrimonio e l’attore sulle pagine del settimanale Gente ha rivelato: “A ben vedere mancherebbe il rito in chiesa. Chissà magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”.

Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ Lui: "è il mio punto di riferimento"

Giada Parra e Paolo Conticini sono una delle coppie più solide di tutto il mondo dello spettacolo. Il segreto della loro felicità è stato rivelato dalla donna alle pagine di Ora: “Il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità e in tanto altro siamo molto simili”.

Giada Parra e Paolo Conticini, legati da un grande amore…

La storia tra Giada Parra e Paolo Conticini procede a gonfie vele a tal punto che l’attore ospite ad Oggi è un altro giorno ha rivelato a Serena Bortone che l’amore che lo unisce alla donna è talmente forte da farle superare anche la sua grande mania di accumulare compulsivamente gli oggetti.

Anche sui social Paolo Conticini loda continuamente la sua dolce metà con parole come: “Lei è la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini”. La coppia al momento non ha ancora avuto dei bambini, anche se entrambi non hanno mai escluso questa possibilità.

