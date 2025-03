Tutto su Giada Parra, la moglie di Paolo Conticini

Il grande amore di Paolo Conticini è la moglie Giada Parra, al suo fianco da più di 30 anni. Nata a Pisa nel 1975, ha un passato come modella. Successivamente, si è laureata all’Università di Pisa in Scienze Politiche e oggi lavora come libera professionista collaborando con importanti brand come Gucci. Insieme al marito Paolo Conticici è apparsa anche in alcune trasmissioni, ma in generale conduce una vita lontano dai riflettori mostrandosi solo nelle occasioni ufficiali. “Giada è la donna che conosco meglio, lei è il mio punto di riferimento”, aveva raccontato lui in un’intervista.

I due si erano conosciuti ad una sfilata di moda e lui, poi, l’ha corteggiata e conquistata con della cioccolata e cantandole delle canzoni. “A questa sfilata io ero in anticipo e mi ero sdraiato a dormire su un divanetto: ma quando mi sono alzato ho visto questa ragazza che dormiva davanti a me”, aveva raccontato lui.

Giada Parra e Paolo Conticini: l’assenza di figli

Giada Parra e Paolo Conticini stanno insieme da 30 anni anche se si sono sposati nel 2013. La loro è un’unione forte e importante come ha più volte confermato l’attore. La coppia, però, non ha avuto figli. “Non ho avvertito un senso di mancanza per il semplice fatto che i figli, se devono venire, vengono. Credo che sia una cosa naturale. A noi non è successo”, ha spiegato Conticini in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair.

Tra i due non sono mancati momenti di crisi come ha raccontato Giada in un’intervista rilasciata a Confidenze: «Non ci siamo lasciati perché Paolo non crede alle pause di riflessione, mentre io avrei voluto prenderla. Ma la verità è che l’amore e la passione tra noi non sono mai cambiati. Forse anche perché a volte riusciamo a vederci solo nel fine settimana a Pisa, la nostra città» spiega Giada.

