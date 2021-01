Giada Parra, moglie di Paolo Conticini/ L’attore: “è il mio punto di riferimento”

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, l’attore protagonista indiscusso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Un amore importante quello che lega l’attore alla ex modella anche se i due non si sono ancora sposati in Chiesa. Proprio così, Giada e Paolo sono legati da più di 20 anni, anche se solo nel 2013 hanno deciso di compire il grande passo del matrimonio. Attenzione però, la coppia in realtà non si è mai sposata in Chiesa come ha sottolineato più volte l’attore: “a ben vedere mancherebbe il rito in chiesa. Chissà, magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”. Non solo, intervistato dal settimanale Gente, Conticini ha parlato anche del legame che lo lega alla donna e del segreto del loro grande amore: “il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”.

Giada Parra e Paolo Conticini: “siamo cresciuti insieme”

Un amore che Giada Parra e Paolo Conticini hanno raccontato anche recentemente nel salotto di Domenica In da Mara Venier dove la donna è intervenuta in diretta commentando proprio l’esperienza del marito a Ballando con le Stelle. “Mi è piaciuto moltissimo perché so che è uno che si mette in gioco e cerca di farle al mille per mille, al massimo e non pensavamo che sarebbe stato così impegnativo, ha messo in gioco ciò che è veramente, sono molto fiera di lui” – ha detto Giada a cui poco dopo ha replicato il marito dicendo: “è la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini”. Un grande amore anche se ad oggi la coppia non ha ancora allargato la famiglia pur non avevo mai nascosto il grande desiderio di averne in futuro. Chissà che non possano decidere quanto prima di suggellare questo loro grande amore proprio con la nascita di un figlio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA