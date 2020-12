Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ 25 anni d’amore: “ci piacciono le stesse cose”

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, l’attore che recentemente è stato uno degli indiscussi protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo di Milly Carlucci. Proprio durante una delle puntata del dance show anche Giada Parra ha partecipato facendo una bellissima sorpresa al compagno; durante una performance di ballo, infatti, la Carlucci ha fermato il “ballerino” invitando a ballare con un nuovo partner a sorpresa. Improvvisamente Conticini si è ritrovato a ballare proprio con la sua amatissima Giada a cui è legato da ben 25 anni.

Proprio così: 25 anni d’amore tra Giada e Paolo che sono innamorati come il primo giorni. Ma chi è Giada Parra? La donna dopo aver lavorato nel mondo della moda come modella e come miss sfilando su diverse passerelle in tutto il mondo. Non solo, successivamente Giada si è anche laureata presso l’Università di Pisa alla facoltà di Scienze Politiche e in passato ha collaborato con importantissimi brand di lusso come Gucci. Oggi lavora come libera professionista.

Giada Parra e Paolo Conticini: “Matrimonio? dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”

Nonostante la fama e la popolarità del marito Paolo Conticini, Giada Parra ha sempre preferito mantenere un profilo basso prediligendo la discrezione alle luci dei riflettori del mondo dello spettacolo. Un atteggiamento che sicuramente ha colpito Paolo Conticini che è uno degli attori più amati e desiderati dal pubblico femminile. La coppia è legata sentimentalmente da 25 anni, ma ad oggi non solo non si sono posati in Chiesa, ma non hanno neppure pensato ad allargare la famiglia. A precisarlo è stato proprio Conticini che, intervistato dal settimanale Oggi, ha precisato: “a ben vedere mancherebbe in rito in chiesa…Chissà magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”.

Una cosa è certa: la presenza della moglie nella vita di Paolo Conticini è importantissima come ha raccontato lo stesso attore dalla pagine di SuperGuida Tv: “tante volte mi critica e quando lo fa confesso che mi brucia un po’ perché so che va a colpirmi su un nervo scoperto. I consigli delle persone che ti vogliono bene però sono i più preziosi perché con sincerità ti dicono dove sbagli. I complimenti riscaldano il cuore ma le critiche costruttive ti portano a migliorare”. Infine parlando sempre della moglie ha aggiunto: “devi trovare una moglie che ti sopporta innanzitutto e poi ci vuole grande complicità, a noi c’ha salvato moltissimo il senso dell’umorismo. Ci piace mangiare, ridere, le stesse cose. Io sono un gran rompiscatole, tutto il giorno sto con Veera, cerco di assimilare il più possibile, e poi torno a casa e mi rifaccio con mia moglie!”.

