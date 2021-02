Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “In un amore vero e totale c’è anche…”

Giada Parra chi è? La moglie e la donna con cui Paolo Conticini ha passato gran parte della sua vita. Reduce dal successo di Ballando con le stelle, oggi sarà al timone di uno show dedicato alla musica e alle coppie in attesa di brindare alla mezzanotte per l’arrivo di San Valentino e sarà a quel punto che farà la sua dedica all’amore della sua vita. Proprio in un San Valentino passato, l’attore ha dedicato un dolce pensiero alla moglie e alle coppie di fan scrivendo su Instagram: “Perché è in un amore vero e totale non c’è solo il sentimento, l’istinto…deve esserci anche il calcolo, il ragionamento. Un equilibrio tra mente e corpo, cervello e viscere. Buon S. Valentino a tutti!”, cosa dirà alla moglie in questa romantica serata e cosa avrà pensato per lei domani? Ma chi è Giada Parra oltre ad essere la moglie di Paolo Conticini?

Giada Parra, moglie Paolo Conticini, chi è e che lavoro fa?

In molti la conoscono solo per via dell’attore visto che lui la nomina spesso, lo ha fatto anche a Ballando don le stelle, e tappezza di loro foto anche il suo profilo social. Dall’altro lato, invece, Giada Parra ci tiene alla sua privacy, sta lontana dai social usando un profilo privato e di solito è schiva anche per quel che riguarda il gossip. Quello che sappiamo di lei è che è nata nel 1975 in quel di Pisa, città in cui i due vivono e che li ha fatti innamorare, che era una modella e adesso si occupa della sua famiglia. Ama viaggiare, ama suo marito e sembra che abbia delle sorelle alle quali è molto legata così come ama i suoi animali a quattro zampe. La sua storia d’amore con Paolo Conticini è nata già negli anni ’90 mentre il matrimonio è arrivato solo nel 2013. La coppia si ama orma da trent’anni e, come lo stesso Conticini ha spiegato, hanno decido di sposarsi per una questione legale visto che il loro amore andava avanti a gonfie vele.



