Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “La donna che conosco meglio, cresciuti insieme”

Giada Parra: una vita con Paolo Conticini

Giada Parra, ex modella, è la moglie di Paolo Contincini. I due si sono sposati il 27 luglio 2013, con rito civile, dopo 18 anni di fidanzamento. “A ben vedere mancherebbe il rito in chiesa. Chissà, magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”, ha dichiarato l’attore in un’intervista al settimanale Gente. Nonostante i molti anni insieme, Giada Parra e Paolo Contincini hanno vissuto la loro storia d’amore sempre lontano dai riflettori. Dell’ex modella si sa davvero poco se non che si è laureata presso l’Università di Pisa alla facoltà di Scienze Politiche e ha collaborato, in passato, con importantissimi brand di lusso come Gucci. “Il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”, ha detto l’attore sulle pagine di Ora.

Paolo Conticini e Giada Parra: la gelosia di Selvaggia Lucarelli

Ospite di Domenica In, Paolo Contincini aveva detto della moglie Giada Paura: “È la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini”. Durante la partecipazione dell’attore a Ballando con le stelle, i due erano stati protagonisti di un romantico ballo che aveva suscitato la “gelosia” di Selvaggia Lucarelli: “Trovo molto inelegante la presenza della signora qui in studio. State insieme da 25 anni, dovrebbe lasciare un po’ di spazio a suo marito. Non venga più qui a segnare il territorio”, aveva scherzato la giornalista, che non aveva mai nascosto il suo debole per Conticini. Sui social l’attore condivide spesso foto in compagnia della moglie e il loro cagnolino Iago: “Il mare è senza strade, il mare è senza spiegazioni”, ha scritto su Instagram pubblicando un selfie con Giada.

