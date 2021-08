Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “La quarantena è stata la nostra luna di miele”

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini. Insieme da 25 anni, si mostrano molto affiatati nonostante la loro apparente diversità: se Paolo è un uomo in vista del mondo dello spettacolo, Giada preferisce starne lontano, ed è anche per questo che su di lei si hanno così poche informazioni. Le uniche notizie a nostra disposizione sono quelle che provengono dalle dichiarazioni rilasciate dall’attore a proposito del loro rapporto: “Il segreto credo che sia la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità, il senso dell’umorismo e in tanto altro siamo molto simili”, si legge in una sua intervista concessa qualche tempo fa al settimanale Ora.

Le parole di Paolo testimoniano come il rapporto con Giada sia caratterizzato dalla presenza di tutti questi elementi che sommati fanno ‘amore’. “La quarantena con Giada va molto bene”, prosegue l’attore nell’intervista. “Questo stop mi ha permesso di dedicarmi ad attività che nel corso degli anni avevo accantonato: scrittura, giardinaggio, cucina. Durante tutto l’anno io e Giada viviamo separati. Ora siamo insieme h24. Siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato. Se fosse successo sarebbe stato un dramma. Per sbollire la rabbia al massimo potevamo andare a buttare la spazzatura”.

Paolo Conticini e Giada Parra stanno insieme da 25 anni. Il matrimonio, in realtà, è arrivato soltanto nel 2013, dopo un fidanzamento davvero ‘da record’ in relazione alla sua durata. Giada ha alle spalle un passato da modella, anche se attualmente si occupa di tutt’altro (è una libera professionista e ha lavorato anche nel dietro le quinte di marchi come Gucci).

Paolo e Giada non hanno mai avuto figli e la loro vita è super-privata. Ancora, di lei si sa che è laureata in Scienze Politiche e che è abbastanza attiva soprattutto su Facebook, dove si lascia andare più liberamente alla condivisione delle sue attività.

