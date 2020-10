Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Le sue critiche mi bruciano, ma…”

Giada Parra è la donna che da anni condivide la sua vita con Paolo Conticini. Dopo vent’anni di fidanzamento, si sono sposati nel 2013 e il loro è un rapporto unico e meraviglioso che il successo dell’attore non ha mai messo in discussione. Sposarsi dopo tanti anni di vita insieme non ha cambiato minimamente il loro rapporto ed oggi, Giada non è solo la prima fan del marito, ma anche colei che lo critica quando non condivide alcune sue scelte. Alla base di un rapporto così speciale c’è sicuramente l’amore che con gli anni è diventato sempre più forte, ma anche il rispetto. La fiducia, inoltre, non è mai mancata e Giada non perde mai occasione di sostenere il marito in tutte le sue esperienze professionali. La Parra, così, segue da casa le esibizioni di Conticini sulla pista di Ballando con le stelle non risparmiandogli critiche.

GIADA PARRA E PAOLO CONTICINI, UN RAPPORTO SPECIALE

Paolo Conticini è un indiscusso protagonista di Ballando con le stelle 2020 e la moglie Giada Parra lo segue ogni settimana con amore non risparmiandogli critiche come ha raccontato lo stesso attore in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv. “Tante volte mi critica e quando lo fa confesso che mi brucia un po’ perché so che va a colpirmi su un nervo scoperto. I consigli delle persone che ti vogliono bene però sono i più preziosi perché con sincerità ti dicono dove sbagli. I complimenti riscaldano il cuore ma le critiche costruttive ti portano a migliorare”, ha detto l’attore che oggi sarà ospite dell’ultima puntata settimanale del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno” per parlare non solo della sua esperienza a Ballando, ma anche della sua vita privata.



