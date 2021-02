Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Lei è la mia roccia da sempre”

Giada Parra chi è? Semplice, è la moglie e la ‘roccia’ di Paolo Conticini che, reduce dal successo di Ballando con le stelle, oggi sarà ospite di Francesca Fialdini a Noi.. A ruota libera per parlare della sua vita ma, soprattutto, della sua passione per il canto e la recitazione. Molti sono convinti che possa esserci lui sotto una delle maschere del Cantante Mascherato, ma oggi dovremo accontentarci di vederlo in versione ospite pronto a raccontare qualcosa di più magari anche sull’amata moglie. L’attore ha avuto modo di parlare del loro amore già nella trasmissione danzante di Milly Carlucci parlando dei loro sentimenti e del loro rapporto come di qualcosa di unico che va avanti ormai da una vita, una vita che hanno passato mano nella mano. Ma chi è Giada Parra oltre ad essere la moglie di Paolo Conticini?

Giada Parra, moglie Paolo Conticini, chi è e che lavoro fa?

In molti la conoscono solo per via dell’attore visto che Giada Parra ci tiene alla sua privacy, sta lontana dai profili social e di solito è schiva anche per quel che riguarda il gossip. Quello che sappiamo di lei è che Giada Parra è nata nel 1975 in quel di Pisa, che era una modella e adesso si occupa della sua famiglia. Ama viaggiare, ama suo marito e le sue sorelle ma anche i suoi animali a quattro zampe. La sua storia d’amore con Paolo Conticini è nata già negli anni ’90 visto che prima del matrimonio, arrivato solo nel 2013, i due stavano insieme da vent’anni. I due hanno deciso poi di sposarsi per una questione legale visto che il loro amore andava avanti a gonfie vele. I due non hanno avuto ancora figli, ma li vorrebbero, e vivono insieme in quel di Pisa. Il loro amore finirà sotto la lente quando Paolo Conticini oggi sarà ospite di Francesca Fialdini?



© RIPRODUZIONE RISERVATA