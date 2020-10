Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ Lui: “Mi ha fatto una richiesta su Ballando…”

Procede a gonfie vele l’avventura di Paolo Conticini a Ballando con le stelle 2020. D’altronde a casa, a tifare per lui senza sosta, c’è sua moglie Giada Parra, felicissima di questa avventura nello show di Rai 1. Tanto che avrebbe fatto al marito una richiesta particolare e ben precisa. Lo confessa proprio il noto attore in un’intervista rilasciata al settimanale Vero: “Quando ho accettato di fare Ballando Giada ha manifestato grande gioia, perché è un programma che le piace parecchio. – ha ammesso Conticini, per poi svelare che – Mi ha chiesto, una volta che avrò fatto progressi, di insegnarle il tango”. Giada, dunque, è pronta a buttarsi a capofitto nella complessa disciplina di danza proprio con l’aiuto di suo marito.

Paolo Conticini e il segreto della lunga storia d’amore con Giada Parra

Quindi per Paolo Conticini questo è soltanto l’inizio visto che, anche dopo Ballando con le stelle, continuerà a danzare ma con sua moglie Giada Parra. Ma qual è il segreto di questo amore che dura da ben 25 anni? Alle pagine del noto settimanale, Conticini ha spiegato che a tenere in piedi la coppia dopo tanti anni sono: “Fortuna, sintonia e la costante complicità e, nel nostro caso, anche uno sviluppatissimo senso dell’umorismo. Ridiamo molto assieme!” ha concluso l’attore.



