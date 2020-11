Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ Lui: “Nozze? Dopo il Covid il rito in chiesa…”

Paolo Conticini ha incantato il pubblico di Ballando con le stelle per le sue doti da ballerino ma anche tutte le telespettatrici. L’affascinante attore ha numerose fan (tra le quali anche Selvaggia Lucarelli), ma lui ha occhi solo per una di queste: sua moglie Giada Parra. I due sono sposati ma solo civilmente: manca infatti il rito in chiesa. Ed è proprio di questo che Conticini ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata a Gente. Dopo essersi speso in alcune dichiarazioni su Veera Kinnunen, la sua maestra di ballo a Ballando con le stelle, – “È bravissima, seria, paziente, ha uno spiccato senso dell’umorismo e una sensibilità fuori dal comune. Oltre a essere affascinante. Tra noi c’è stima e rispetto” – Paolo ha proprio parlato di sua moglie, svelando: “A ben vedere mancherebbe in rito in chiesa…Chissà magari dopo l’emergenza sanitaria potremmo anche pensarci”.

Paolo Conticini e il sostegno della moglie Giada Parra

Paolo Conticini da 25 anni è al fianco di Giada Parra che ha sposato sette anni fa, in municipio. Il loro è un amore solido, forte. Giada lo ha sostenuto fortemente in questa sua nuova avventura televisiva. Nella stessa intervista, l’attore ha s’altronde sottolineato quanto sia stata importante questa esperienza: “Ballando è riuscito a scavare con delicatezza dentro di me. Stupendomi. La semifinale è stata faticosa: abbiamo dovuto costruire una coreografia su un passaggio intimo della vita ed io ho scelto la perdita di mio nonno”. E adesso si gioca il tutto per tutto nella finalissima.



© RIPRODUZIONE RISERVATA