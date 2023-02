Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Un legame profondo ben oltre il fisico”

Giada Parra è la compagna di Paolo Conticini. L’attore è follemente innamorato della moglie a cui è legato da tantissimi anni e che ha sposato dopo tantissimi anni. La storia d’amore tra i due, infatti, è iniziata nel 1993 e solo nel 2013 si sono sposati. Un matrimonio che la coppia ha celebrato come una conferma del loro grande amore. “E’ un legame profondo che è andato ben oltre il travolgimento fisico dei primi anni” – ha detto l’attore che ricordando il primo incontro con la donna ha confessato – “è stato bello vederla per la prima volta, stava dormendo però era talmente bella che era impossibile non guardarla e quando aprì gli occhi era ancora più bella perché aveva gli occhi azzurri. Le ho fatto un sorriso e lei si è girata dall’altra parte e ha continuato a dormire. Lì mi ha conquistato”.

Tutto è iniziato per caso durante una sfilata di moda come ha raccontato l’attore: “ero ad una sfilata di moda, ero in anticipo e mi ero sdraiato a dormire su un divanetto, quando mi sono alzato ho visto questa ragazza che dormiva davanti a me, a due metri, e non ho mai capito cosa abbia pensato quando mi ha visto. Ci ho messo tantissimo a conquistarla, perché non schiodava. Era sparita e non riuscivo a rintracciarla”.

Paolo Conticini sulla moglie Giada Perra: “la chiamata alla nonna”

Una lunga corte ferrata quella fatta da Paolo Conticini a Giada Perra. Proprio l’attore ha raccontato un aneddoto simpatico sulla prima chiamata: “mi feci dare il suo numero di telefono da un amico e mi rispose sua nonna, pensavo fosse lei e le dissi ‘Perché non mi hai chiamato? Giada, sono io, perché non mi hai chiamato?’, mi disse ‘Sono la nonna, non sono Giada’. Quindi poi lei mi ha detto dove lavorava e mi sono fiondato lì, ho iniziato ad accompagnarla a casa, ho capito che le piaceva la cioccolata e gliela portavo. L’ho proprio corteggiata e ha ceduto tre mesi dopo. Dopo 18 anni ci siamo sposati”.

Ma chi è Giada Perra? Classe 1975, la donna ha un passato come modella, ma oggi lavora nel mondo della moda e collabora con diversi brand e case di lusso. Ha conseguito una laurea in scienze politiche ed ha una grandissima passione per gli animali. Proprio Conticini su di lei ha detto: “è una donna pacifica, mite, per nulla competitiva, si lascia scivolare tutto addosso. Ed è scanzonata, prende la vita sempre con il sorriso”.











